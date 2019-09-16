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Работа

Рабочую неделю с тремя выходными протестируют на избранных предприятиях

Условия эксперимента на этой неделе обсудят чиновники Минтруда

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По мнению чиновников, рабочие и так ничего не делают 30% времени

Фото: NGS.RU

На этой неделе в Минтруде пройдет совещание, где обсудят тестирование четырехдневки на предприятиях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского. После того как схему опробуют на достаточном количестве компаний, чиновники сделают окончательный вывод о сокращении рабочей недели. 

— На предприятиях работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий, — приводится цитата замминистра.

Пилотный проект сократит рабочую нагрузку в компаниях из нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В нем состоят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России: компании обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства. Точная дата, когда пройдет совещание, где обсудят тестовый проект, пока не называется. Также неясно, будет ли увеличено количество времени в рабочие дни после появления дополнительного выходного.

Вопрос о четырехдневной рабочей неделе в июне поднял Дмитрий Медведев. Премьер-министр дал поручение Минтруду до 30 сентября проработать этот вопрос и представить предложения. Широко обсуждать идею стали после того, как Федерация независимых профсоюзов России внесла ее в Минтруд. Представители ФНПР отметили, что, во-первых, предложение о переходе на четырехдневную неделю — одно из самых популярных из возможных изменений в трудовом законодательстве. А во-вторых, с тремя выходными уже работают в прогрессивных странах.

Вы верите, что страна перейдет на четырехдневную рабочую неделю?

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      КОММЕНТАРИИ (37)

      Гость
      16 сен 2019 в 12:27

      #На предприятиях работники 30–40% времени ничего не делают#- по себе людей не судят, замминистр.....

      Фото пользователя
      16 сен 2019 в 12:26

      я помню четырех и трехдневки, только в 90-е...что, страну готовят снова к таким временам??

      Фото пользователя
      16 сен 2019 в 12:30

      Четырёхдневная рабочая неделя, при условии сохранения того же заработка -достойное внедрение в современных условиях жизни.В связи с тем, что был повышен возраст выхода на пенсию,и люди теперь будут работать ещё дольше,а здоровье не прибавляется, то должны быть рассмотрены и приняты дополнительные решения, компенсирующие этот чудовищный закон. Раз уж работать долго теперь, так хоть пусть появится дополнительный день отдыха, чтобы проводить его с семьёй.