Рабочую неделю с тремя выходными протестируют на избранных предприятиях

По мнению чиновников, рабочие и так ничего не делают 30% времени
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На этой неделе в Минтруде пройдет совещание, где обсудят тестирование четырехдневки на предприятиях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского. После того как схему опробуют на достаточном количестве компаний, чиновники сделают окончательный вывод о сокращении рабочей недели.
— На предприятиях работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий, — приводится цитата замминистра.
Пилотный проект сократит рабочую нагрузку в компаниях из нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В нем состоят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России: компании обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства. Точная дата, когда пройдет совещание, где обсудят тестовый проект, пока не называется. Также неясно, будет ли увеличено количество времени в рабочие дни после появления дополнительного выходного.
Вопрос о четырехдневной рабочей неделе в июне поднял Дмитрий Медведев. Премьер-министр дал поручение Минтруду до 30 сентября проработать этот вопрос и представить предложения. Широко обсуждать идею стали после того, как Федерация независимых профсоюзов России внесла ее в Минтруд. Представители ФНПР отметили, что, во-первых, предложение о переходе на четырехдневную неделю — одно из самых популярных из возможных изменений в трудовом законодательстве. А во-вторых, с тремя выходными уже работают в прогрессивных странах.