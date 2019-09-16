Рабочую неделю с тремя выходными протестируют на избранных предприятиях

На этой неделе в Минтруде пройдет совещание, где обсудят тестирование четырехдневки на предприятиях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского. После того как схему опробуют на достаточном количестве компаний, чиновники сделают окончательный вывод о сокращении рабочей недели.

— На предприятиях работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий, — приводится цитата замминистра.