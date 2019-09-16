Кто детей лечить будет: из поликлиники в Октябрьском районе пропали почти все педиатры

Администрация поликлиники объяснила, что доктора ушли на больничные, а не уволились
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Пациенты поликлиники
О ситуации в поликлинике
«В поликлинике номер 7 на Бориса Богаткова с сентября уволились или ушли на больничный почти все педиатры. Все из-за понижения зарплаты. На оставшегося одного педиатра с сентября повесили 4 участка. Приём ведут даже медсестры. Больные дети не могут попасть на приём», — сообщила сибирячка.
Главный врач поликлиники Ольга Батищева подтвердила корреспонденту НГС, что сейчас действительно нет сразу нескольких врачей-педиатров — они ушли в отпуска и на больничные.
«Сейчас резервы подняли, из другого отделения привлекли [педиатров] и медицинская помощь оказывается в том же объёме. Тем врачам, которые остались, конечно, побольше объёмов приходится [выполнять], но мы привлекли других педиатров, не на одного 4 [участка приходится].
Уже один доктор выздоровел, на днях, завтра-послезавтра, выйдет она, и в конце недели ещё планируется, что из планового отпуска выйдут люди.
И в конце недели всё будет уже хорошо. Увольнений нет — это больничные листы и отпуска. Отпуска плановые, а больничные листы — все люди, все болеют», — объяснила главный врач.
В сентябре пациенты поликлиники