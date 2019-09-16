Кто детей лечить будет: из поликлиники в Октябрьском районе пропали почти все педиатры

«В поликлинике номер 7 на Бориса Богаткова с сентября уволились или ушли на больничный почти все педиатры. Все из-за понижения зарплаты. На оставшегося одного педиатра с сентября повесили 4 участка. Приём ведут даже медсестры. Больные дети не могут попасть на приём», — сообщила сибирячка.

Пациенты поликлиники № 7 на улице Бориса Богаткова в Новосибирске возмутились пропажей почти всех педиатров — руководство объяснило, что никого не увольняло.

Главный врач поликлиники Ольга Батищева подтвердила корреспонденту НГС, что сейчас действительно нет сразу нескольких врачей-педиатров — они ушли в отпуска и на больничные.



«Сейчас резервы подняли, из другого отделения привлекли [педиатров] и медицинская помощь оказывается в том же объёме. Тем врачам, которые остались, конечно, побольше объёмов приходится [выполнять], но мы привлекли других педиатров, не на одного 4 [участка приходится].



Уже один доктор выздоровел, на днях, завтра-послезавтра, выйдет она, и в конце недели ещё планируется, что из планового отпуска выйдут люди.

И в конце недели всё будет уже хорошо. Увольнений нет — это больничные листы и отпуска. Отпуска плановые, а больничные листы — все люди, все болеют», — объяснила главный врач.

