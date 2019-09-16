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Здоровье

Кто детей лечить будет: из поликлиники в Октябрьском районе пропали почти все педиатры

Руководство заверило, что пациенты не пострадали от дефицита врачей

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Администрация поликлиники объяснила, что доктора ушли на больничные, а не уволились 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Пациенты поликлиники № 7 на улице Бориса Богаткова в Новосибирске возмутились пропажей почти всех педиатров — руководство объяснило, что никого не увольняло.

О ситуации в поликлинике № 7 НГС рассказала читательница.

«В поликлинике номер 7 на Бориса Богаткова с сентября уволились или ушли на больничный почти все педиатры. Все из-за понижения зарплаты. На оставшегося одного педиатра с сентября повесили 4 участка. Приём ведут даже медсестры. Больные дети не могут попасть на приём», — сообщила сибирячка.

Главный врач поликлиники Ольга Батищева подтвердила корреспонденту НГС, что сейчас действительно нет сразу нескольких врачей-педиатров — они ушли в отпуска и на больничные.

«Сейчас резервы подняли, из другого отделения привлекли [педиатров] и медицинская помощь оказывается в том же объёме. Тем врачам, которые остались, конечно, побольше объёмов приходится [выполнять], но мы привлекли других педиатров, не на одного 4 [участка приходится].

Уже один доктор выздоровел, на днях, завтра-послезавтра, выйдет она, и в конце недели ещё планируется, что из планового отпуска выйдут люди. 

И в конце недели всё будет уже хорошо. Увольнений нет — это больничные листы и отпуска. Отпуска плановые, а больничные листы — все люди, все болеют», — объяснила главный врач.

В сентябре пациенты поликлиники № 27 в Заельцовском районе Новосибирска также сообщили о массовых увольнениях врачей — терапевтов и узких специалистов. Администрация учреждения заверила, что это временные трудности.

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    ЫЫЫ
    16 сен 2019 в 12:58

    В бизнес подались.

    Гость
    16 сен 2019 в 13:02

    Там не только педиаторы там больше половины специалистов уволились за лето на доске где специалисты остались три четыре фамилии остальные теперь пустые.

    16 сен 2019 в 13:04

    Нынешнему государству люди не нужны. Максимум 60мл как обслуживающий персонал, для этого и проводят много реформ.