Четыре человека попали в больницу после серьёзного ДТП на Чуйском тракте

На месте аварии работали врачи скорой помощи и пожарные
Фото: vk.com/autoberdsk
Сегодня утром, 16 сентября, на Чуйском тракте между Бердском и Искитимом разбились «Форд Фокус» и ВАЗ-2107 — в аварии пострадали четыре человека.
По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 7:40 на 48-м километре автодороги Р-256.
«39-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2107 следовал со стороны села Лебедёвка в направлении трассы Р-256. При выезде на трассу он совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус», которым управлял 25-летний водитель, двигавшийся в сторону Новосибирска. ВАЗ поворачивал налево, был выезд с прилегающей территории», — сообщил корреспонденту НГС инспектор отделения пропаганды УГИБДД областного управления МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.
Видео vk.com/autoberdsk
По его словам, в столкновении пострадал водитель «семёрки», а также три пассажира из «Форда».
«Пока информации о травмах нет, мы ждём сообщения из больницы», — добавил Константин Шкабарня.
По информации очевидцев последствий аварии, на месте происшествия работали спасатели, которые доставали водителя ВАЗ-2107 из остовов машины. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками ГИБДД.
Накануне вечером на трассе столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли три человека, ещё четверо пострадали, в том числе дети.