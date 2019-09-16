Четыре человека попали в больницу после серьёзного ДТП на Чуйском тракте

Сегодня утром, 16 сентября, на Чуйском тракте между Бердском и Искитимом разбились «Форд Фокус» и ВАЗ-2107 — в аварии пострадали четыре человека.

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 7:40 на 48-м километре автодороги Р-256.

«39-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2107 следовал со стороны села Лебедёвка в направлении трассы Р-256. При выезде на трассу он совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус», которым управлял 25-летний водитель, двигавшийся в сторону Новосибирска. ВАЗ поворачивал налево, был выезд с прилегающей территории», — сообщил корреспонденту НГС инспектор отделения пропаганды УГИБДД областного управления МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.