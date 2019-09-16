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Происшествия

Четыре человека попали в больницу после серьёзного ДТП на Чуйском тракте

Авария случилась рано утром у развилки рядом с Лебедёвкой

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На месте аварии работали врачи скорой помощи и пожарные

Фото: vk.com/autoberdsk

Сегодня утром, 16 сентября, на Чуйском тракте между Бердском и Искитимом разбились «Форд Фокус» и ВАЗ-2107 — в аварии пострадали четыре человека.

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 7:40 на 48-м километре автодороги Р-256.

«39-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2107 следовал со стороны села Лебедёвка в направлении трассы Р-256. При выезде на трассу он совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус», которым управлял 25-летний водитель, двигавшийся в сторону Новосибирска. ВАЗ поворачивал налево, был выезд с прилегающей территории», — сообщил корреспонденту НГС инспектор отделения пропаганды УГИБДД областного управления МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Видео vk.com/autoberdsk


По его словам, в столкновении пострадал водитель «семёрки», а также три пассажира из «Форда».

«Пока информации о травмах нет, мы ждём сообщения из больницы», — добавил Константин Шкабарня.

По информации очевидцев последствий аварии, на месте происшествия работали спасатели, которые доставали водителя ВАЗ-2107 из остовов машины. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками ГИБДД. 

Накануне вечером на трассе столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли три человека, ещё четверо пострадали, в том числе дети

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    вопрос
    16 сен 2019 в 12:24

    А почему нет новостей о состоянии Заворотнюк?
    Все же знают её по фильму про прекрасную Няню!?!?
    Ведь тоже новость, а аварии происходят каждый день, да еще и по десятку за сутки...

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 12:21

    Шах и мат, прулененавистники!

    Наблюдатель.
    16 сен 2019 в 12:55

    Перекресток с непростой судьбой. 39 лет водителю, ума не нажил.
    Это очень опасное место, по причине водителей-идиотов из Лебедевки.
    Стабильные аварии по 3-7 в году.