Стали известны соперники Романа Власова на чемпионате мира

Новосибирский борец греко-римского стиля Роман Власов прибыл в Нур-Султан на чемпионат мира. Двукратный олимпийский чемпион выступает в весовой категории до 77 килограмм — сегодня, 16 сентября, для этой весовой категории пройдут предварительные схватки и полуфиналы.



«В весе до 77 кг Роману Власову придется начинать чемпионат мира с квалификации — его соперником будет китаец Янг. Потенциальными соперниками Власова до финала являются болгарин Александров, казах Дилмухамедов, чемпион мира из Сербии Немеш, а также неоднократный призер чемпионатов мира венгр Лоринц. Главный оппонент Власова — олимпийский чемпион кореец Ким попал в другую часть сетки, и начнет турнир схваткой с иранцем Гераи. Во втором круге его ждет лучший из азербайджано-грузинской пары Мурсалиев — Болквадзе. Также в верхней части отметим хорвата Старчевича и турка Ченгиза, которые начнут турнир схваткой между собой», — назвали в Федерации спортивной борьбы России возможных соперников Власова.

