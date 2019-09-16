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Стали известны соперники Романа Власова на чемпионате мира

В Нур-Султане начался чемпионат мира по греко-римской борьбе

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Роман Власов стал капитаном сборной России на чемпионате мира

Фото: НРОФ «Карелин-Фонд»

Новосибирский борец греко-римского стиля Роман Власов прибыл в Нур-Султан на чемпионат мира. Двукратный олимпийский чемпион выступает в весовой категории до 77 килограмм — сегодня, 16 сентября, для этой весовой категории пройдут предварительные схватки и полуфиналы. 

«В весе до 77 кг Роману Власову придется начинать чемпионат мира с квалификации — его соперником будет китаец Янг. Потенциальными соперниками Власова до финала являются болгарин Александров, казах Дилмухамедов, чемпион мира из Сербии Немеш, а также неоднократный призер чемпионатов мира венгр Лоринц. Главный оппонент Власова — олимпийский чемпион кореец Ким попал в другую часть сетки, и начнет турнир схваткой с иранцем Гераи. Во втором круге его ждет лучший из азербайджано-грузинской пары Мурсалиев — Болквадзе. Также в верхней части отметим хорвата Старчевича и турка Ченгиза, которые начнут турнир схваткой между собой», — назвали в Федерации спортивной борьбы России возможных соперников Власова.

Финальные схватки назначены на завтра с 19:00 по новосибирскому времени.

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов возглавил сборную России по греко-римской борьбе на чемпионате мира в Казахстане. Как ранее говорил корреспонденту НГС Роман Власов, этот чемпионат мира станет для многих решающим — по его итогам будет решено, кто будет участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио

Видео: НРОФ «Карелин-Фонд»

Ещё один новосибирский спортсмен борется сейчас за важный титул — блокирующий волейбольного клуба «Локомотив» Ильяс Куркаев в составе сборной России отправился на прошлой неделе на чемпионат Европы.

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ТЕКСТ

ТЕГИ

Роман Ванюковгреко-римская борьбаЧемпионат мира

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    16 сен 2019 в 12:49

    Какой красивый мужчина. Желаю ему победы! ;)

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    16 сен 2019 в 12:34

    Казахи с переименованием Астаны конечно загнули)) такое красивое название города было

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    16 сен 2019 в 12:59

    Удачи Роману!