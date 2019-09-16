В Анталье разбился новосибирец. Его парашют оторвался от катера в море

Канат с парашютом оторвался от катера в море и упал на берег
Фото: Татьяна Фатеева / НГС
В турецкой Анталье погиб 18-летний новосибирец — он с матерью упал на берег, когда занимался парасейлингом.
«Сын погиб, он умер в больнице», — рассказал корреспонденту НГС отец погибшего. После инцидента новосибирец перенёс две операции и умер накануне, 15 сентября.
Он добавил, что жена осталась жива — у неё есть ранения, но некритичные. В день происшествия отец подростка был в Новосибирске.
«Мне объяснили: дело в том, что оборвался трос, который был привязан к лодке — там же лодка транспортирует парашют — и дальше он отвязался, в режиме самостоятельного полёта упал на берег», — рассказал отец погибшего.
По информации генконсульства России в Анталье в группе в соцсети Facebook, инцидент с туристами произошёл в субботу, 14 сентября, около 17:30.
«Во время парасейлинга по неизвестным причинам произошел обрыв каната, соединяющего парашют с катером, и сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья на берегу. В результате падения с высоты россияне получили травмы различной степени тяжести и бригадой скорой помощи были госпитализированы в медучреждение Антальи», — говорится в сообщении генконсульства.
В мае новосибирец Андрей Куринин разбился на параплане в Турции.