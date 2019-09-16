В Анталье разбился новосибирец. Его парашют оторвался от катера в море

В турецкой Анталье погиб 18-летний новосибирец — он с матерью упал на берег, когда занимался парасейлингом.

«Сын погиб, он умер в больнице», — рассказал корреспонденту НГС отец погибшего. После инцидента новосибирец перенёс две операции и умер накануне, 15 сентября.

Он добавил, что жена осталась жива — у неё есть ранения, но некритичные. В день происшествия отец подростка был в Новосибирске.



«Мне объяснили: дело в том, что оборвался трос, который был привязан к лодке — там же лодка транспортирует парашют — и дальше он отвязался, в режиме самостоятельного полёта упал на берег», — рассказал отец погибшего.

