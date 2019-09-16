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Происшествия

В Анталье разбился новосибирец. Его парашют оторвался от катера в море

Пострадавший перенёс две операции, но спасти его не удалось

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Канат с парашютом оторвался от катера в море  и упал на берег 

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

В турецкой Анталье погиб 18-летний новосибирец — он с матерью упал на берег, когда занимался парасейлингом.

«Сын погиб, он умер в больнице», — рассказал корреспонденту НГС отец погибшего. После инцидента новосибирец перенёс две операции и умер накануне, 15 сентября.

Он добавил, что жена осталась жива — у неё есть ранения, но некритичные. В день происшествия отец подростка был в Новосибирске.

«Мне объяснили: дело в том, что оборвался трос, который был привязан к лодке — там же лодка транспортирует парашют — и дальше он отвязался, в режиме самостоятельного полёта упал на берег», — рассказал отец погибшего.

По информации генконсульства России в Анталье в группе в соцсети Facebook, инцидент с туристами произошёл в субботу, 14 сентября, около 17:30.

«Во время парасейлинга по неизвестным причинам произошел обрыв каната, соединяющего парашют с катером, и сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья на берегу. В результате падения с высоты россияне получили травмы различной степени тяжести и бригадой скорой помощи были госпитализированы в медучреждение Антальи», — говорится в сообщении генконсульства.

В мае новосибирец Андрей Куринин разбился на параплане в Турции

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    16 сен 2019 в 12:42

    ЗАнимался парасейлингом вместе с матерью и жена осталась жива. Тут одно из двух: или все логично или все очень интересно

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 12:58

    Вы чего такие злые? Погиб молодой парень, земляк. У его семьи горе.

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 12:54

    Яжемать развлекалась с сыном как могла от безделья вот и результат... Если бы работали в Новосибирске то у них не было бы возможности дурью мается...