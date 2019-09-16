Суд начал рассматривать дело о коррупции в хозуправлении правительства

Несколько месяцев назад новосибирцы активно пересылали друг другу фотографии с интерьерами роскошной квартиры, которая якобы принадлежит Наталье Малиновской
Фото: Александр Ощепков / НГС
В Новосибирске начался суд над Натальей Малиновской — бывшим директором регионального казённого учреждения «Хозяйственное управление», которое занимается закупками для правительства Новосибирской области.
Экс-чиновницу обвиняют в «злоупотреблении должностными полномочиями». Вместе с ней по делу проходят ещё пять человек. Уголовное дело сегодня рассматривает Центральный районный суд.