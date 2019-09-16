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Криминал

Суд начал рассматривать дело о коррупции в хозуправлении правительства

На скамье подсудимых оказалась бывшая начальница управления Наталья Малиновская

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Несколько месяцев назад новосибирцы активно пересылали друг другу фотографии с интерьерами роскошной квартиры, которая якобы принадлежит Наталье Малиновской

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске начался суд над Натальей Малиновской — бывшим директором регионального казённого учреждения «Хозяйственное управление», которое занимается закупками для правительства Новосибирской области.

Экс-чиновницу обвиняют в «злоупотреблении должностными полномочиями». Вместе с ней по делу проходят ещё пять человек. Уголовное дело сегодня рассматривает Центральный районный суд.

НГС следит за происходящим в суде в режиме онлайн.

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злоупотребление полномочиямиЦентральный районный суд

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    жига
    16 сен 2019 в 11:31

    А к ней чекисты тоже вламывались домой с тесаками и бензопилами? Или "своих" нежно под локоток?

    Спикер
    16 сен 2019 в 11:41

    Вот одного не пойму. Работаешь ты в отличной конторе, у тебя хорошая должность, приличная зарплата, все льготы, нормальный отпуск, стаж, пенсия....Зачем воровать то? Даму даже жаль. Всю жизнь по своей же вине себе испортила.

    Гость
    16 сен 2019 в 11:36

    Нам то что? Суд пройдет да напишите мол так и так виновна или нет.