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Осень

Гаснет свет, встают трамваи: мэр Локоть отчитался о последствиях ливня в Новосибирске

Мэр пообещал сделать выводы и принять меры

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Во время дождя в Новосибирске топило дороги, дворы и подземные переходы

Фото: читательница НГС Дарья Корнева

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о последствиях ливня, который прошёл в городе в воскресенье, 15 сентября.

По словам мэра, всего за время непогоды в городе случилось 27 происшествий. В частном секторе зафиксировали четыре отключения электричества, на восстановление потребовалось до 4 часов. Кроме того, по словам мэра, дождь привёл к восьми остановкам электрического транспорта — трамваев и троллейбусов — на восстановление потребовалось до 30 минут.

«По всем зафиксированным нарушениям все замечания отработаны и приняты соответствующие меры», — прокомментировал ситуацию мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

15 сентября в Новосибирске разразилась гроза с ливнем и градом — в городе затопило дороги и подземные переходы. Редакция НГС вела онлайн-трансляцию о непогоде в городе

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    КОММЕНТАРИИ (28)

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    16 сен 2019 в 10:54

    Только не говорите, что при Бойко такого не было бы.

    мед.брат
    16 сен 2019 в 10:57

    нашествие , ботов , и тролеей , на нгс.

    100%
    16 сен 2019 в 10:56

    Мы специально на выборы не ходим
    5 лет можно в интернете сидеть - возмущаться! Анатолий, уходи!!!