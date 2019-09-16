Гаснет свет, встают трамваи: мэр Локоть отчитался о последствиях ливня в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о последствиях ливня, который прошёл в городе в воскресенье, 15 сентября.

По словам мэра, всего за время непогоды в городе случилось 27 происшествий. В частном секторе зафиксировали четыре отключения электричества, на восстановление потребовалось до 4 часов. Кроме того, по словам мэра, дождь привёл к восьми остановкам электрического транспорта — трамваев и троллейбусов — на восстановление потребовалось до 30 минут.

«По всем зафиксированным нарушениям все замечания отработаны и приняты соответствующие меры», — прокомментировал ситуацию мэр Новосибирска Анатолий Локоть.