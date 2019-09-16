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Вандалы разрисовали часовню святого Николая Чудотворца на Красном проспекте

На заднем фасаде появилась надпись ядовито-зелёного цвета

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В полиции ситуацию пока не прокомментировали

Фото: Александр Ощепков / НГС

Вандалы разрисовали задний фасад часовни во имя Святого Николая Чудотворца на Красном проспекте в центре Новосибирска.

Граффити на часовне появилось на выходных. Какую именно надпись хулиганы сделали на памятной плите, сейчас не разобрать — рисунок уже частично стёрт. 

Корреспонденту НГС пока не удалось получить комментарий по поводу этого граффити в Новосибирской митрополии РПЦ — её пресс-секретарь пояснила, что подробностями случившегося пока не владеет. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области также сообщили, что уточняют информацию.

На заднем фасаде появилась ядовито-зелёная надпись

На заднем фасаде появилась ядовито-зелёная надпись

Ранее, в середине августа, вандалы попытались разобрать ограду возле бюста маршала Александра Покрышкина на Красном проспекте, но их спугнули рабочие «Новосибирскавтодора».

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    [хрен]
    16 сен 2019 в 11:04

    за пусси-райт
    ха ха

    16 сен 2019 в 11:03

    прикол )

    Basil P. Nile
    16 сен 2019 в 11:02

    Пока суд не установил иное, они не вандалы, а современные художники. А почему разрисованные надписи с кучей ошибок?