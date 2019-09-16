Вандалы разрисовали часовню святого Николая Чудотворца на Красном проспекте

Вандалы разрисовали задний фасад часовни во имя Святого Николая Чудотворца на Красном проспекте в центре Новосибирска.

Граффити на часовне появилось на выходных. Какую именно надпись хулиганы сделали на памятной плите, сейчас не разобрать — рисунок уже частично стёрт.

Корреспонденту НГС пока не удалось получить комментарий по поводу этого граффити в Новосибирской митрополии РПЦ — её пресс-секретарь пояснила, что подробностями случившегося пока не владеет. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области также сообщили, что уточняют информацию.