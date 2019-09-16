Ленина забыли закопать: улица в центре Новосибирска осталась закрытой для машин

Проезд по улице Ленина в Центральном районе Новосибирска остался заблокированным из-за работ на теплотрассе — ранее в мэрии сообщали, что работы будут завершены к 15 сентября.

Прокладка новой теплотрассы на улице Ленина началась 1 августа. Тогда дорогу перекрыли от площади Ленина до перекрёстка с улицей Советской.