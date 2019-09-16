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Дороги и транспорт

Ленина забыли закопать: улица в центре Новосибирска осталась закрытой для машин

Проезд по улице Ленина должны были открыть накануне, 15 сентября

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Согласно паспорту объекта, работы должны были завершиться накануне, 15 сентября

Фото: Александр Сильченко / НГС

Проезд по улице Ленина в Центральном районе Новосибирска остался заблокированным из-за работ на теплотрассе — ранее в мэрии сообщали, что работы будут завершены к 15 сентября.

Прокладка новой теплотрассы на улице Ленина началась 1 августа. Тогда дорогу перекрыли от площади Ленина до перекрёстка с улицей Советской.

«С 1 августа по 15 сентября в связи с прокладкой тепловой сети будет произведено закрытие улицы Ленина от дома № 1 до дома № 8 и сужение на 7 метров улицы Советской на перекрестке с Ленина», — сообщали ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Сейчас поперёк улицы Ленина выкопана глубокая траншея

Сейчас поперёк улицы Ленина выкопана глубокая траншея

По наблюдениям корреспондента НГС, утром в понедельник, 16 сентября, ремонт на улице Ленина не закончили. Проезд по-прежнему ограничен бетонными блоками. Также установлены информационные щиты и дорожные знаки, сигнализирующие об отсутствии проезда. О прежних сроках завершения работ, то есть 15 сентября, заявлено и на паспорте объекта на месте. 

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, с просьбой прокомментировать, почему работы не закончены в срок и когда движение по улице Ленина будет открыто. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.


В июле масштабное отключение для ремонта теплотрассы было в центре Новосибирска — энергетики управились с работами менее чем за двое суток.

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    КОММЕНТАРИИ (30)

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    16 сен 2019 в 11:18

    По мнению автора заголовок считается остроумным?

    Кума
    16 сен 2019 в 11:21

    Еще одно доказательство, что в мэрии ни чего не контролируют. Даже у себя под носом не могут навестить порядок.

    Малиновка
    16 сен 2019 в 11:20

    Наверное ждут первого снега с дождем...у нас же именно в такую погоду в городе массивный ремонт всего начинается.