Ленина забыли закопать: улица в центре Новосибирска осталась закрытой для машин

Согласно паспорту объекта, работы должны были завершиться накануне, 15 сентября
Фото: Александр Сильченко / НГС
Проезд по улице Ленина в Центральном районе Новосибирска остался заблокированным из-за работ на теплотрассе — ранее в мэрии сообщали, что работы будут завершены к 15 сентября.
Прокладка новой теплотрассы на улице Ленина началась 1 августа. Тогда дорогу перекрыли от площади Ленина до перекрёстка с улицей Советской.
«С 1 августа по 15 сентября в связи с прокладкой тепловой сети будет произведено закрытие улицы Ленина от дома
По наблюдениям корреспондента НГС, утром в понедельник, 16 сентября, ремонт на улице Ленина не закончили. Проезд по-прежнему ограничен бетонными блоками. Также установлены информационные щиты и дорожные знаки, сигнализирующие об отсутствии проезда. О прежних сроках завершения работ, то есть 15 сентября, заявлено и на паспорте объекта на месте.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, с просьбой прокомментировать, почему работы не закончены в срок и когда движение по улице Ленина будет открыто. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
В июле масштабное отключение для ремонта теплотрассы было в центре Новосибирска — энергетики управились с работами менее чем за двое суток.