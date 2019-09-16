Из-за ночного тумана в Толмачёво задерживается более десятка рейсов

Туман наблюдался над аэродромом более шести часов
Фото: Александр Ощепков / НГС
Сегодня, 16 сентября, из-за тумана задерживается около десятка рейсов в Новосибирск и из Новосибирска.
«С 20:10 15 сентября до 04:30 16 сентября на территории аэродрома Толмачёво и в зоне подхода наблюдался туман. Минимальная видимость составляла 150 метров», — сообщили сегодня в аэропорту Новосибирска.
По состоянию на 9:50 местного времени, на прилёт задерживаются рейсы У6 100 из Москвы, 5N 237 из Москвы, А4 219 из Ростова-на-Дону, ДР 419 из Москвы, ДР 311 из Сочи, FV 6541 из Санкт-Петербурга, RSY 8326 из Антальи.
На вылет задерживаются рейсы У6 99 Новосибирск — Москва, 5N 238 Новосибирск — Москва, А4 220 Новосибирск — Ростов-на-Дону, ДР 420 Новосибирск — Москва, ДР 312 Новосибирск — Сочи, FV 6542 Новосибирск — Санкт-Петербург, RSY 8325 Новосибирск — Анталья.
«Отправка задержанных рейсов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов», — уточнили в аэропорту.
Кроме того, на запасном аэродроме в Новосибирске находятся рейсы КТК 460 Анталья — Кемерово, S7 809 Москва — Новокузнецк, У6 011 Москва — Томск и СУ 1458 Москва — Новокузнецк, N4 442 Симферополь — Томск
«Отправка рейсов будет осуществляться по мере улучшения метеорологической обстановки», — добавили в Толмачёво.
Посадка и взлёт воздушных судов в условиях ограниченной видимости зависят от метеорологического минимума аэродрома, а также минимума воздушного судна и командира воздушного судна, объяснили в пресс-службе аэропорта.
Утром 14 сентября в Новосибирске также был густой туман — новосибирцы в этот день присылали его фотографии в редакцию.