Из-за ночного тумана в Толмачёво задерживается более десятка рейсов

Сегодня, 16 сентября, из-за тумана задерживается около десятка рейсов в Новосибирск и из Новосибирска.

«С 20:10 15 сентября до 04:30 16 сентября на территории аэродрома Толмачёво и в зоне подхода наблюдался туман. Минимальная видимость составляла 150 метров», — сообщили сегодня в аэропорту Новосибирска.

По состоянию на 9:50 местного времени, на прилёт задерживаются рейсы У6 100 из Москвы, 5N 237 из Москвы, А4 219 из Ростова-на-Дону, ДР 419 из Москвы, ДР 311 из Сочи, FV 6541 из Санкт-Петербурга, RSY 8326 из Антальи.