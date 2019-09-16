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Дороги и транспорт

Из-за ночного тумана в Толмачёво задерживается более десятка рейсов

Ещё несколько самолётов ушли на запасные аэродромы

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Туман наблюдался над аэродромом более шести часов

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 16 сентября, из-за тумана задерживается около десятка рейсов в Новосибирск и из Новосибирска.

«С 20:10 15 сентября до 04:30 16 сентября на территории аэродрома Толмачёво и в зоне подхода наблюдался туман. Минимальная видимость составляла 150 метров», — сообщили сегодня в аэропорту Новосибирска.

По состоянию на 9:50 местного времени, на прилёт задерживаются рейсы У6 100 из Москвы, 5N 237 из Москвы, А4 219 из Ростова-на-Дону, ДР 419 из Москвы, ДР 311 из Сочи, FV 6541 из Санкт-Петербурга, RSY 8326 из Антальи.

На вылет задерживаются рейсы У6 99 Новосибирск — Москва, 5N 238 Новосибирск — Москва, А4 220 Новосибирск — Ростов-на-Дону, ДР 420 Новосибирск — Москва, ДР 312 Новосибирск — Сочи, FV 6542 Новосибирск — Санкт-Петербург, RSY 8325 Новосибирск — Анталья.

«Отправка задержанных рейсов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов», — уточнили в аэропорту.

Кроме того, на запасном аэродроме в Новосибирске находятся рейсы КТК 460 Анталья — Кемерово, S7 809 Москва — Новокузнецк, У6 011 Москва — Томск и СУ 1458 Москва — Новокузнецк, N4 442 Симферополь — Томск

«Отправка рейсов будет осуществляться по мере улучшения метеорологической обстановки», — добавили в Толмачёво.

Посадка и взлёт воздушных судов в условиях ограниченной видимости зависят от метеорологического минимума аэродрома, а также минимума воздушного судна и командира воздушного судна, объяснили в пресс-службе аэропорта.

Утром 14 сентября в Новосибирске также был густой туман — новосибирцы в этот день присылали его фотографии в редакцию.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 10:41

    Сегодня у меня в наушниках вот какая песня играет:
    "Пришел туман, он как трав дурман,
    Ох, как кружится голова.
    Так уж было раз у двоих у нас,
    Все слова одни, все слова.
    Пришел туман, постучал в дома,
    Уходи, туман, уходи!
    Все давно прошло,
    На душе светло
    И печали все позади.

    Синий туман,
    Похож на обман,
    Похож на обман,
    Синий туман,
    Синий туман."

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 10:34

    Не беда... Бывает...

    Сибирский Мороз
    16 сен 2019 в 10:37

    Путин, прекрати!!!1