Экс-начальницу областного управления по закупкам начали судить за злоупотребления

При этом, по версии обвинения, в конце 2017 года Виталий Михайлов внёс в ведомости сведения об установке во время ремонта якобы поставленных запчастей.



Поставщиком запчастей было ООО «Патриот 154». Её директор Александр Павличенко тоже оказался в числе подсудимых.

