Экс-начальницу областного управления по закупкам начали судить за злоупотребления

«Сейчас каждому подсудимому будет задан одинаковый вопрос, — говорит судья Алла Веселых. – Малиновская, понимаете, в чём обвиняетесь?».
Прокуратура ходатайствует о прекращении уголовного преследования в отношении всех подсудимых и просит назначить им судебный штраф.
При этом, по версии обвинения, в конце 2017 года Виталий Михайлов внёс в ведомости сведения об установке во время ремонта якобы поставленных запчастей.
Поставщиком запчастей было ООО «Патриот 154». Её директор Александр Павличенко тоже оказался в числе подсудимых.
Речь в уголовном деле идёт о закупке запчастей для служебных «Камри» на 557 тысяч рублей, передаёт корреспондент НГС из зала суда.
«Указанные в закупке запчасти при этом не поставлялись, поставлены были неустановленные запчасти», — следует из обвинительного заключения.
По версии следствия, подчинённые согласились на это. В частности, Денис Безбородов должен был вступить в сговор с начальником фирмы, с которой управление собиралось заключить контракт на поставку запчастей. Наталья Усольцева должна была сделать отметки о том, что запчасти якобы поставлены и переданы для ремонта. А ещё одному подсудимому — Виталию Михайлову — предстояло внести в листки учёта информацию о том, что эти запчасти использованы для ремонта авто.
Старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов зачитал обвинительное заключение. Согласно ему, в 2017 году руководитель «Хозяйственного управления» Наталья Малиновская вступила в сговор со своими подчинёнными, которые должны были стать пособниками в преступлении.
В начале процесса Наталью Малиновскую расспросили о том, где она родилась, зарегистрирована, где живёт, каково её семейное положение и была ли она ранее судима. Среди прочего бывшая чиновница сообщила, что сейчас нигде не работает.
На эти же вопросы пришлось ответить и другим подсудимым.
Уголовное дело в отношении Натальи Малиновской возбудили в начале 2019 года. Источник, знакомый с деталями уголовного дела, рассказывал, что Малиновскую подозревают в растрате при закупке запчастей для машин областного правительства. Изначально вместе с ней по уголовному делу проходили ещё два сотрудника «Хозяйственного управления» — заместитель Натальи Малиновской и работник, отвечавший за проведение торгов и приёмку товарно-материальных ценностей по их итогам. Также под следствие тогда попал руководитель организации-контрагента по этой сделке.
Согласно карточке дела на сайте суда, Наталью Малиновскую обвиняют в «злоупотреблении должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Вместе с ней на скамье подсудимых оказались ещё пять человек, которых следователи посчитали пособниками преступлений. Троих подсудимых обвиняют в преступлениях по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями), ещё двоих – по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении или растрате).