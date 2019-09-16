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Экс-начальницу областного управления по закупкам начали судить за злоупотребления

НГС следит на происходящим в режиме онлайн

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Безработная Наталья Малиновская (на фото у окна) пошла под суд за злоупотребление должностными полномочиями

В Новосибирске начался судебный процесс над Натальей Малиновской — бывшим директором регионального казённого учреждения «Хозяйственное управление», которое занимается закупками для правительства Новосибирской области.

Уголовное дело рассматривает Центральный районный суд.

Ольга Хмелевская

«Сейчас каждому подсудимому будет задан одинаковый вопрос, — говорит судья Алла Веселых. – Малиновская, понимаете, в чём обвиняетесь?».

Ольга Хмелевская

Прокуратура ходатайствует о прекращении уголовного преследования в отношении всех подсудимых и просит назначить им судебный штраф.

Ольга Хмелевская

При этом, по версии обвинения, в конце 2017 года Виталий Михайлов внёс в ведомости сведения об установке во время ремонта якобы поставленных запчастей.

Поставщиком запчастей было ООО «Патриот 154». Её директор Александр Павличенко тоже оказался в числе подсудимых.

Ольга Хмелевская

Речь в уголовном деле идёт о закупке запчастей для служебных «Камри» на 557 тысяч рублей, передаёт корреспондент НГС из зала суда. 

«Указанные в закупке запчасти при этом не поставлялись, поставлены были неустановленные запчасти», — следует из обвинительного заключения.

Ольга Хмелевская

По версии следствия, подчинённые согласились на это. В частности, Денис Безбородов должен был вступить в сговор с начальником фирмы, с которой управление собиралось заключить контракт на поставку запчастей. Наталья Усольцева должна была сделать отметки о том, что запчасти якобы поставлены и переданы для ремонта. А ещё одному подсудимому — Виталию Михайлову — предстояло внести в листки учёта информацию о том, что эти запчасти использованы для ремонта авто.

Ольга Хмелевская

Старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов зачитал обвинительное заключение. Согласно ему, в 2017 году руководитель «Хозяйственного управления» Наталья Малиновская вступила в сговор со своими подчинёнными, которые должны были стать пособниками в преступлении.

Ольга Хмелевская

В начале процесса Наталью Малиновскую расспросили о том, где она родилась, зарегистрирована, где живёт, каково её семейное положение и была ли она ранее судима. Среди прочего бывшая чиновница сообщила, что сейчас нигде не работает.

На эти же вопросы пришлось ответить и другим подсудимым.

Ольга Хмелевская

Уголовное дело в отношении Натальи Малиновской возбудили в начале 2019 года. Источник, знакомый с деталями уголовного дела, рассказывал, что Малиновскую подозревают в растрате при закупке запчастей для машин областного правительства. Изначально вместе с ней по уголовному делу проходили ещё два сотрудника «Хозяйственного управления» — заместитель Натальи Малиновской и работник, отвечавший за проведение торгов и приёмку товарно-материальных ценностей по их итогам. Также под следствие тогда попал руководитель организации-контрагента по этой сделке.

Ольга Хмелевская

Согласно карточке дела на сайте суда, Наталью Малиновскую обвиняют в «злоупотреблении должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Вместе с ней на скамье подсудимых оказались ещё пять человек, которых следователи посчитали пособниками преступлений. Троих подсудимых обвиняют в преступлениях по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями), ещё двоих – по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении или растрате).

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уголовное делозлоупотребление полномочиями

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    Фигвам
    16 сен 2019 в 11:27

    Да там их всех надо на нары.

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 11:27

    Всё верно, так нужно со всеми растратчиками.

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 11:27

    Возьмите меня на эту должность. Или кого-то уже по блату взяли? Впрочем, неудивительно