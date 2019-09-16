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На Авиастроителей восстановили красивую балюстраду, разрушенную во время ремонта

Прежде сообщалось, что вместо балюстрады могли появиться металлические перила

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Пока крыльцо не окрашено в красный цвет, как было до ремонта

Фото: Константин Голодяев

В Дзержинском районе Новосибирска на здании Авиастроителей, 3 восстановили крыльцо с красивой балюстрадой, которую рабочие снесли во время капитального ремонта.

О том, что рабочие начали уничтожать элементы декора, стало известно 17 апреля. Изначально они не собирались ломать балюстраду. 

«Будет переделываться, сделают какие-то перила, потому что проектом был предусмотрен незначительный ремонт, но в ходе ремонта выяснилось, что крыльцо совсем поплыло», — сообщали в фонде модернизации ЖКХ.

После сообщалось, что вместо баллюстрады обещали поставить металлические перила.

Рабочие полностью восстановили внешний вид разрушенной баллюстрады

Фото 1: Александр Ощепков / НГС 
Фото 2: Константин Голодяев

Вчера, 15 сентября, краевед и историк Константин Голодяев сообщил, что рабочие восстановили разрушенные элементы декора — новое оформление крыльца сделали из бетона.

Ранее Голодяев заявлял, что балюстрада — неофициальный памятник, который стоит внести в реестр объектов, находящихся под охраной. Он уверен, что улице Авиастроителей необходим статус достопримечательного места — сейчас такой статус есть у улицы Богдана Хмельницкого и Академгородка.

Это не первый случай, когда страдает архитектура здания. В сентябре 2018 года с фасада Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) на улице Щетинкина, 33 отвалились элементы лепнины. А в конце марта другие усердные рабочие снесли лавочки во время уборки снега

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Шлагбаум зло
    16 сен 2019 в 10:07

    Очень симпатично стали смотреться дома после ремонта на этой улице. Прямо очень. Продолжайте в том же духе)

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 10:06

    для сельской местности сойдет

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 10:22

    Отличная новость с утра. Хоть что -то восстанавливают. Малая архитектурная форма - лицо города. Именно она задает ритм и создает общую атмосферу кварталу, району и городу в целом. Новосибирск и так безлик в общей массе, уничтожив то малое что есть, он станет абсолютно серым, не за что зацепиться глазу. А новую красоту не строят. Потому что не модно и экономически не выгодно.