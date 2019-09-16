На Авиастроителей восстановили красивую балюстраду, разрушенную во время ремонта

Пока крыльцо не окрашено в красный цвет, как было до ремонта
Фото: Константин Голодяев
В Дзержинском районе Новосибирска на здании Авиастроителей, 3 восстановили крыльцо с красивой балюстрадой, которую рабочие снесли во время капитального ремонта.
О том, что рабочие начали уничтожать элементы декора, стало известно 17 апреля. Изначально они не собирались ломать балюстраду.
«Будет переделываться, сделают какие-то перила, потому что проектом был предусмотрен незначительный ремонт, но в ходе ремонта выяснилось, что крыльцо совсем поплыло», — сообщали в фонде модернизации ЖКХ.
После сообщалось, что вместо баллюстрады обещали поставить металлические перила.
Вчера, 15 сентября, краевед и историк Константин Голодяев сообщил, что рабочие восстановили разрушенные элементы декора — новое оформление крыльца сделали из бетона.
Ранее Голодяев заявлял, что балюстрада — неофициальный памятник, который стоит внести в реестр объектов, находящихся под охраной. Он уверен, что улице Авиастроителей необходим статус достопримечательного места — сейчас такой статус есть у улицы Богдана Хмельницкого и Академгородка.
Это не первый случай, когда страдает архитектура здания. В сентябре 2018 года с фасада Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) на улице Щетинкина, 33 отвалились элементы лепнины. А в конце марта другие усердные рабочие снесли лавочки во время уборки снега.