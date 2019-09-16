На Авиастроителей восстановили красивую балюстраду, разрушенную во время ремонта

«Будет переделываться, сделают какие-то перила, потому что проектом был предусмотрен незначительный ремонт, но в ходе ремонта выяснилось, что крыльцо совсем поплыло», — сообщали в фонде модернизации ЖКХ.

О том, что рабочие начали уничтожать элементы декора , стало известно 17 апреля. Изначально они не собирались ломать балюстраду.

В Дзержинском районе Новосибирска на здании Авиастроителей, 3 восстановили крыльцо с красивой балюстрадой, которую рабочие снесли во время капитального ремонта.

Ранее Голодяев заявлял, что балюстрада — неофициальный памятник, который стоит внести в реестр объектов, находящихся под охраной. Он уверен, что улице Авиастроителей необходим статус достопримечательного места — сейчас такой статус есть у улицы Богдана Хмельницкого и Академгородка.

Это не первый случай, когда страдает архитектура здания. В сентябре 2018 года с фасада Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) на улице Щетинкина, 33 отвалились элементы лепнины. А в конце марта другие усердные рабочие снесли лавочки во время уборки снега.