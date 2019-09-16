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Происшествия

На трассе под Новосибирском «Форд» врезался в «семёрку»: на месте скорая и пожарные

Подробности происшествия выясняются

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Авария случилась в 7:40

Фото: vk.com/autoberdsk

Сегодня утром 16 сентября на трассе между Бердском и Искитимом разбились «Форд Фокус» и «семёрка».

«В 7:40, 48-й километр, столкновение двух», — сообщил корреспонденту НГС инспектор отделения пропаганды УГИБДД областного управления МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня. 

На месте сейчас работают автоинспекторы. Также на фото с места ДТП видно, что приехала скорая помощь и пожарная машина.

По информации группы «Автобердск» в соцсети «ВКонтакте», авария случилась на повороте в Лебедёвку, автомобиль «Форд» въехал в «семёрку».

Подробности происшествия выясняются

Подробности происшествия выясняются

Накануне вечером на трассе столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли три человека, ещё четверо пострадали, в том числе дети

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    жига
    16 сен 2019 в 09:20

    Форд на встречку выехал, видно по фото. Куда вы прёте, папуасы?

    Ваня
    16 сен 2019 в 09:38

    Результаты работы ГИБДД сотрудников нет экипажей значит тоже нет руководство осуществляет работу по конференц связи т.е продвинутые методы руководства.Каждый день трупы за этот год на сколько возрастёт кривая смертности по НСО.

    16 сен 2019 в 09:32

    В свердловскеЕ, на сайте e1.ru аналогичном нгс (даже дизайн тот же) есть кино с регистратора, как 2 мотоциклиста лоб в лоб на 6полосной дороге. Это интереснее