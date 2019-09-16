На трассе под Новосибирском «Форд» врезался в «семёрку»: на месте скорая и пожарные

Сегодня утром 16 сентября на трассе между Бердском и Искитимом разбились «Форд Фокус» и «семёрка».

«В 7:40, 48-й километр, столкновение двух», — сообщил корреспонденту НГС инспектор отделения пропаганды УГИБДД областного управления МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

На месте сейчас работают автоинспекторы. Также на фото с места ДТП видно, что приехала скорая помощь и пожарная машина.

По информации группы «Автобердск» в соцсети «ВКонтакте», авария случилась на повороте в Лебедёвку, автомобиль «Форд» въехал в «семёрку».