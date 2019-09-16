Видео: сломанный светофор собрал пробку от площади Калинина до Гагаринской

Сегодня утром, 16 сентября, на Красном проспекте в Новосибирске собралась пробка из-за неработающего светофора на перекрёстке с улицей Писарева.

«На перекрёстке Красного и Писарева не работает светофор. В результате куча людей теряет время в пробках. На Красном затор от площади Калинина», — написал в редакцию читатель НГС.



При этом читатель сообщает, что регулировщиков на месте нет.