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Дороги и транспорт

Видео: сломанный светофор собрал пробку от площади Калинина до Гагаринской

Затор от кольца на площади протянулся на километр

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Водители застряли в пробке на Красном проспекте из-за светофора

Фото: читатель НГС

Сегодня утром, 16 сентября, на Красном проспекте в Новосибирске собралась пробка из-за неработающего светофора на перекрёстке с улицей Писарева.

«На перекрёстке Красного и Писарева не работает светофор. В результате куча людей теряет время в пробках. На Красном затор от площади Калинина», — написал в редакцию читатель НГС.

При этом читатель сообщает, что регулировщиков на месте нет.

Пробка между кольцом и неработающим светофором — около километра

Пробка между кольцом и неработающим светофором — около километра

На прошлой неделе новосибирцы сообщали в редакцию о заторах, которые возникали из-за нового светофора на улице Георгия Колонды.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    16 сен 2019 в 08:49

    Пусть стоят бездельники... Они это любят...

    Фото пользователя
    16 сен 2019 в 08:49

    Автоведроводителям стоит оторвать головы от смартфонов и увидеть, что регулировщик там есть...

    16 сен 2019 в 08:47

    Этот светофор и вчера не работал.