Видео: сломанный светофор собрал пробку от площади Калинина до Гагаринской

Водители застряли в пробке на Красном проспекте из-за светофора
Фото: читатель НГС
Сегодня утром, 16 сентября, на Красном проспекте в Новосибирске собралась пробка из-за неработающего светофора на перекрёстке с улицей Писарева.
«На перекрёстке Красного и Писарева не работает светофор. В результате куча людей теряет время в пробках. На Красном затор от площади Калинина», — написал в редакцию читатель НГС.
При этом читатель сообщает, что регулировщиков на месте нет.
На прошлой неделе новосибирцы сообщали в редакцию о заторах, которые возникали из-за нового светофора на улице Георгия Колонды.