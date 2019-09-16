Новосибирская область попала в десятку регионов с самой низкой ценой на услуги ЖКХ

Аналитики подсчитали, сколько в регионах платят за жилищно-коммунальные услуги. Новосибирская область оказалась среди регионов в небольшой платой.

«Агентство РИА Рейтинг выяснило, какую долю в расходах российских семей составляли в 2018 году жилищно-коммунальные услуги», — говорится в сообщении аналитиков. Расчёты были сделаны по данным Росстата.

Оказалось, что в среднем по России, в доле расходов семьи услуги ЖКХ занимают 9,6% — это 4 тысячи 385 рублей.

На первом месте по самой маленькой стоимости услуги ЖКХ в Республике Алтай — 2 тысячи 374 рубля (7,7% от всех рассходов). Самые дорогие услуги в Камчатском край — 9 тысяч 750 рублей (15%).