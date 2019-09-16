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Новосибирская область попала в десятку регионов с самой низкой ценой на услуги ЖКХ

В среднем новосибирская семья платит за коммуналку 2658 рублей

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Плата за ЖКХ в Новосибирской области оказалась ниже, чем по России

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Аналитики подсчитали, сколько в регионах платят за жилищно-коммунальные услуги. Новосибирская область оказалась среди регионов в небольшой платой.

«Агентство РИА Рейтинг выяснило, какую долю в расходах российских семей составляли в 2018 году жилищно-коммунальные услуги», — говорится в сообщении аналитиков. Расчёты были сделаны по данным Росстата.

Оказалось, что в среднем по России, в доле расходов семьи услуги ЖКХ занимают 9,6% — это 4 тысячи 385 рублей.

На первом месте по самой маленькой стоимости услуги ЖКХ в Республике Алтай — 2 тысячи 374 рубля (7,7% от всех рассходов). Самые дорогие услуги в Камчатском край — 9 тысяч 750 рублей (15%).

Новосибирская область оказалась на 8 месте, здесь на семью приходится в среднем 2 тысяч 658 рублей — это 7,6% от всех расходов.

В начале сентября Эксперты агентства «РИА Рейтинг» проанализировали доступность электроэнергии для жителей разных регионов России: Новосибирская область оказалась на 11 месте из 85.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    hex
    16 сен 2019 в 07:51

    Где такие цены, и что это за квартира? Двушка 50 метров квадратных, больше 5600 рублей.

    Старушенция
    16 сен 2019 в 08:10

    Это разве что в области. В Новосибирске семьи меньше 4-5 тысяч не платят, а если в нормальном жилье, то тысяч 8. Может, плата за квартиру не попала, только свет-тепло-вода?

    16 сен 2019 в 08:07

    это типа обоснование для поднятия сборов/поборов?
    PS наша УК уже несколько лет "воет" про повышение тарифа, но внятно объяснить куда девает наши деньги никак не может))))) каждый годовой отчет превращается в какое-то шапито)))