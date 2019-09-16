На Михайловской набережной показали скандальное шоу про разгон водомётами взбунтовавшихся поросят

На Михайловской набережной показали скандальный спектакль «Свинополис» польского уличного театра Teatr Biuro Podrozy.

Спектакль поставлен по мотивам знаменитой сатиры Джорджа Оруэлла «Скотный двор», а в Новосибирске он завершил фестиваль уличных театров «Три вороны», который организовал «Первый театр».



Актриса польского театра Марта Сшауко рассказала, что сложнее всего было показывать «Свинополис» на Кубе и в Иране, а в Воронеже его вообще запретили Фото: Илья Калинин

О нашумевшей постановке «Свинополис» корреспонденту НГС рассказала актриса театра Марта Сшауко.

«Этот спектакль о манипуляциях, о том, как людей обманывают и заставляют поверить в то, чего нет. <…> Мы показывали этот спектакль во многих европейских странах: в Германии, Великобритании, Украине, Белоруссии, Франции. А также в Иране и Кубе. Мы были и в России несколько раз… В Иране и на Кубе было достаточно сложно. На Кубе до сих пор цензура. Поэтому некоторые образы и метафоры приходилось менять, чтобы они не были такими острыми. А в Иране была другая проблема: там надо было менять основное животное спектакля, так как в мусульманских странах свиней не едят и об этом не рекомендуется говорить. Мы думали представить свиней овцами, но потом решили оставить всё как есть. Возможно благодаря этому публика Ирана узнала, как выглядят свиньи», — заметила Марта Сшауко.



Пока ещё поросята живут беззаботной жизнью и не подозревают о жестоком финале Фото: Валентин Копалов

По сюжету получасового спектакля весёлые поросята учатся в школе, радуются жизни, считают человека богом, который создал мир и заботится о всех свиньях. Прошло время, поросята, как и положено, набрали вес, им по этому поводу устроили праздник — с «хлебом и зрелищами». Вскоре беззаботная жизнь закончилась. Весёлые поросята столкнулись с жестокой реальностью: всё это время их готовили на убой. Маски сброшены: под личинами свиней-наставников оказались вчерашние люди-боги, но уже с топорами и разделочными ножами. Бунт маленьких поросят подавлен водомётами, бунтари загнаны в специальный грузовичок, который уезжает в темноту.



В руках свиней-наставников появились разделочные ножи и топоры Фото: Валентин Копалов

«Думаю, спектакль актуален до сих пор. И не только в России. В Польше есть такая проблема. Да и вообще этой проблеме подвержена большая часть мира. Этот спектакль — крик о том, что нам необходимо противостоят этому давлению, противостоять манипуляции, вырваться из всего этого и не быть толпой глупых идиотов, слепо следующих какому-то зову сверху. И не идти на убой!», — заметила Марта Сшауко.



Взбунтовавшихся поросят разогнали водомётом и загнали в подъехавший специальный грузовичок Фото: Валентин Копалов

В Новосибирске «Свинополис» на Михайловской набережной показали дважды. По скромным подсчётам шоу посмотрели около трёх тысяч человек, занявшие все скамейки у главной сцены.



Свиньи-наставники сбросили маски и оказались совсем не теми, за кого себя выдавали Фото: Валентин Копалов

По слухам, которые дошли до организаторов фестиваля «Три вороны», спектакль планировали сорвать некие люди, считающие себя патриотами, но что-то не получилось. А так бы это был второй срыв откровенной постановки польского театра. На Платоновском фестивале искусств в Воронеже, когда организаторы поняли, о чём «Свинополис», поляков попросили заменить скандальное шоу на другой перформанс.