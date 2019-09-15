«Это просто какой-то апокалипсис»: новосибирцев атакуют лесные клопы

Жители заметили насекомых сегодня после дождя
Фото: Светалана Альтенгоф
Жители Новосибирска в разных районах города заметили лесных клопов, которые облепили оконные стёкла, балконы и козырьки подоконников. По словам очевидцев, они увидели насекомых сегодня после сильного ливня.
«Сегодня заметил у себя на балконе полчища клопов. Лезут в окна, пахнут неприятно. Надо окна закрывать», — написал в редакцию Владимир, житель микрорайона «Родники».
Корреспондент НГС позвонил в «Областной центр дезинфекции» — там сообщили, что заявки на уничтожение клопов поступают в основном в весенне-летний период, конкретно сегодня заявок от новосибирцев не поступало.
Жительница Заельцовского района сняла видео нашествия насекомых. «Это просто какой-то апокалипсис. У нас тут гроза была, и они [клопы] прилипли просто к окну. Это какой-то кошмар», — комментирует на видео Мария Нерода.
В июле жителей Новосибирска атаковали мошки — тогда новосибирцы пытались спастись от кровососущих насекомых при помощи лосьонов и аэрозолей.