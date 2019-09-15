«Это просто какой-то апокалипсис»: новосибирцев атакуют лесные клопы

Жители Новосибирска в разных районах города заметили лесных клопов, которые облепили оконные стёкла, балконы и козырьки подоконников. По словам очевидцев, они увидели насекомых сегодня после сильного ливня.



«Сегодня заметил у себя на балконе полчища клопов. Лезут в окна, пахнут неприятно. Надо окна закрывать», — написал в редакцию Владимир, житель микрорайона «Родники».