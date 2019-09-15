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Город

«Это просто какой-то апокалипсис»: новосибирцев атакуют лесные клопы

Жители жалуются на массовое нашествие насекомых, которые облепили окна квартир

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Жители заметили насекомых сегодня после дождя 

Фото: Светалана Альтенгоф

Жители Новосибирска в разных районах города заметили лесных клопов, которые облепили оконные стёкла, балконы и козырьки подоконников. По словам очевидцев, они увидели насекомых сегодня после сильного ливня.

«Сегодня заметил у себя на балконе полчища клопов. Лезут в окна, пахнут неприятно. Надо окна закрывать», — написал в редакцию Владимир, житель микрорайона «Родники». 

Насекомые буквально облепили оконные стёкла

Насекомые буквально облепили оконные стёкла

Корреспондент НГС позвонил в «Областной центр дезинфекции» — там сообщили, что заявки на уничтожение клопов поступают в основном в весенне-летний период, конкретно сегодня заявок от новосибирцев не поступало. 

По словам очевидцев, на верхних этажах дома лесных клопов намного больше, чем на нижних&nbsp;

По словам очевидцев, на верхних этажах дома лесных клопов намного больше, чем на нижних 

Жители отмечают, что в прошлом году этих насекомых не было

Жители отмечают, что в прошлом году этих насекомых не было

Жительница Заельцовского района сняла видео нашествия насекомых. «Это просто какой-то апокалипсис. У нас тут гроза была, и они [клопы] прилипли просто к окну. Это какой-то кошмар», — комментирует на видео Мария Нерода. 

В июле жителей Новосибирска атаковали мошки — тогда новосибирцы пытались спастись от кровососущих насекомых при помощи лосьонов и аэрозолей.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Душитель
    15 сен 2019 в 21:24

    На 8 этаже в центре их дофига... И мелкие, и большие. Я уж думал может от соседа бегут, ха-ха.

    Гость
    15 сен 2019 в 21:23

    Да у нас на 10 этаже тоже этих букашек полно на окнах , ждём ответ от специалистов что это и с чем связано такое появление

    Фото пользователя
    15 сен 2019 в 21:22

    Правобережье является рассадником клопов. На левом берегу клопов нет.