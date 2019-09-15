В центре мясного павильона Центрального рынка раздели девушек и начали читать стихи

На Центральном рынке в рамках фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск» прошёл перформанс под стихотворение Владимира Луговского
Фото: Илья Калинин
В центре мясного павильона Центрального рынка прошёл перформанс с раздетыми девушками и декламацией стихотворения поэта Владимира Луговского «Алайский рынок», написанного в 1942 году в Ташкенте. Об акции, которая прошла в рамках фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск», рассказал её куратор Филипп Крикунов.
«Мы экспериментируем: даём рынку его отражение, которое Луговской описал в 1942 году и смотрим, как рынок среагирует на это, что из этого выйдет. На какие коммуникации кто-то пойдёт или не пойдёт, кто-то с кем-то поругается, кто-то заинтересуется поэмой или что-то ещё… Мы в этот микрогород пришли со своим балаганом», — заметил Филипп Крикунов.
Чего-то непристойного в своей провокации организаторы перформанса не сделали: посадили возле фруктов девушек в лёгких одеяниях и читали стихотворение «Алайский рынок». Целиком оно звучало из динамика в павильоне, звучало неразборчиво, а какие-то фрагменты тут же громко декламировал чтец. Получался словесный хаос. Пришедшие на перформанс зрители снимали всё на телефоны, случайные покупатели рынка останавливались, пытаясь понять, что происходит.
«Устроили тут маски-шоу», — недовольно буркнула продавец за прилавком с мясом. «Реклама какая-то», — весело махнула рукой проходящая мимо старушка. «Я ни одного слова не понял», — недоумённо заметил молодой продавец азиатской внешности. «А что это?» — раскрыл род подошедший покупатель с куском мяса в пакете.
Через несколько минут стихотворение завершилось, раздались ожидаемые аплодисменты, девушки молча встали и покинули мясной павильон. На ходу они дожёвывали фрукты, которыми их угостили торговцы. Рынок как-то не особо заметил провокацию современных художников, приняв её за необычную рекламную акцию.
«Начальство [рынка] пришло, сказали: надо. А я не в курсе. Они придут, рекламу сделают — уходят, рекламу сделают — уходят… Нам скажут: так сделайте, мы сделаем», — весело заметил корреспонденту НГС продавец фруктов Алишер.
Сегодня утром НГС рассказал о выставке, где зрители с удовольствием валялись на полу в нарезанной бумаге и кусках поролона под свисающими с потолка презервативами с водой.