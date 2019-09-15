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В центре мясного павильона Центрального рынка раздели девушек и начали читать стихи

Авторы фестиваля современного искусства сделали перформанс между мясными и фруктовыми прилавками

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На Центральном рынке в рамках фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск» прошёл перформанс под стихотворение Владимира Луговского 

Фото: Илья Калинин

В центре мясного павильона Центрального рынка прошёл перформанс с раздетыми девушками и декламацией стихотворения поэта Владимира Луговского «Алайский рынок», написанного в 1942 году в Ташкенте. Об акции, которая прошла в рамках фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск», рассказал её куратор Филипп Крикунов.

Случайные покупатели останавливались в недоумении, пытаясь понять, что происходит

Случайные покупатели останавливались в недоумении, пытаясь понять, что происходит

«Мы экспериментируем: даём рынку его отражение, которое Луговской описал в 1942 году и смотрим, как рынок среагирует на это, что из этого выйдет. На какие коммуникации кто-то пойдёт или не пойдёт, кто-то с кем-то поругается, кто-то заинтересуется поэмой или что-то ещё… Мы в этот микрогород пришли со своим балаганом», — заметил Филипп Крикунов.

Некоторые случайные наблюдатели, да и сами продавцы, восприняли это как очередную рекламную кампанию Центрального рынка

Некоторые случайные наблюдатели, да и сами продавцы, восприняли это как очередную рекламную кампанию Центрального рынка

Чего-то непристойного в своей провокации организаторы перформанса не сделали: посадили возле фруктов девушек в лёгких одеяниях и читали стихотворение «Алайский рынок». Целиком оно звучало из динамика в павильоне, звучало неразборчиво, а какие-то фрагменты тут же громко декламировал чтец. Получался словесный хаос. Пришедшие на перформанс зрители снимали всё на телефоны, случайные покупатели рынка останавливались, пытаясь понять, что происходит.

Продавцы за мясными прилавками с немым осуждением наблюдали за всем происходящим&nbsp;

Продавцы за мясными прилавками с немым осуждением наблюдали за всем происходящим 

«Устроили тут маски-шоу», — недовольно буркнула продавец за прилавком с мясом. «Реклама какая-то», — весело махнула рукой проходящая мимо старушка. «Я ни одного слова не понял», — недоумённо заметил молодой продавец азиатской внешности. «А что это?» — раскрыл род подошедший покупатель с куском мяса в пакете.

Продавец фруктов Алишер «рекламной акцией» остался доволен

Продавец фруктов Алишер «рекламной акцией» остался доволен

Через несколько минут стихотворение завершилось, раздались ожидаемые аплодисменты, девушки молча встали и покинули мясной павильон. На ходу они дожёвывали фрукты, которыми их угостили торговцы. Рынок как-то не особо заметил провокацию современных художников, приняв её за необычную рекламную акцию. 

Над всем этим возвышалась сооружённая современными художниками конструкция, напоминающая какого-то странного божка на ногах-ходулях, который сверху следил за всем этим хаосом&nbsp;

Над всем этим возвышалась сооружённая современными художниками конструкция, напоминающая какого-то странного божка на ногах-ходулях, который сверху следил за всем этим хаосом 

«Начальство [рынка] пришло, сказали: надо. А я не в курсе. Они придут, рекламу сделают — уходят, рекламу сделают — уходят… Нам скажут: так сделайте, мы сделаем», — весело заметил корреспонденту НГС продавец фруктов Алишер.

Сегодня утром НГС рассказал о выставке, где зрители с удовольствием валялись на полу в нарезанной бумаге и кусках поролона под свисающими с потолка презервативами с водой.  

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Фото пользователя
    15 сен 2019 в 19:21

    Конечно Алишеру бездельнику понравилось... Всем Алишерам нравятся русские бабы...

    Фото пользователя
    15 сен 2019 в 19:20

    Срамота...

    15 сен 2019 в 19:25

    Фрукты они помыли, прежде чем их есть? А то потом начнутся у девушек этих женские проблемы всякие.