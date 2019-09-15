21-летнюю сибирячку нашли мёртвой в квартире на улице Немировича-Данченко

По этому факту уже возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство», следователи во взаимодействии с оперативными работниками полиции проводят мероприятия по установлению подозреваемого в совершении преступления.

Как подтвердил корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин, на теле девушки обнаружили «видимые признаки насильственной смерти».

14 сентября в одной из квартир дома по улице Немировича-Данченко нашли тело 21-летней девушки — полиция и следователи ищут убийцу.

СМИ со ссылкой на близкие к следствию источники отмечали, что главным подозреваемым называют бывшего мужа девушки, который позже покончил с собой, однако в СК России эту информацию опровергли. Ни имени убитой девушки, ни точного адреса происшествия следователи не сообщают.



Известно, что девушку звали Марией, она училась в Новосибирском колледже парикмахерского искусства и активно участвовала в студенческой жизни.



Школьная подруга погибшей на условиях анонимности рассказала корреспонденту НГС, что Мария была доброжелательной, весёлой и жизнерадостной.



«Очень хороший человек, такие очень редко сейчас [встречаются], — заметила собеседница НГС. — Только хорошие качества, так как она была очень хорошо воспитана».



При этом она подчеркнула, что погибшая девушка в последнее время вела себя скрытно и прекратила общение со старыми друзьями и знакомыми.



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