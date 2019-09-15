21-летнюю сибирячку нашли мёртвой в квартире на улице Немировича-Данченко

По данным СМИ, девушку зарезали, но следователи подробностей пока не сообщают
Фото: Александр Ощепков / НГС
14 сентября в одной из квартир дома по улице Немировича-Данченко нашли тело 21-летней девушки — полиция и следователи ищут убийцу.
Как подтвердил корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин, на теле девушки обнаружили «видимые признаки насильственной смерти».
По этому факту уже возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство», следователи во взаимодействии с оперативными работниками полиции проводят мероприятия по установлению подозреваемого в совершении преступления.
СМИ со ссылкой на близкие к следствию источники отмечали, что главным подозреваемым называют бывшего мужа девушки, который позже покончил с собой, однако в СК России эту информацию опровергли. Ни имени убитой девушки, ни точного адреса происшествия следователи не сообщают.
Известно, что девушку звали Марией, она училась в Новосибирском колледже парикмахерского искусства и активно участвовала в студенческой жизни.
Школьная подруга погибшей на условиях анонимности рассказала корреспонденту НГС, что Мария была доброжелательной, весёлой и жизнерадостной.
«Очень хороший человек, такие очень редко сейчас [встречаются], — заметила собеседница НГС. — Только хорошие качества, так как она была очень хорошо воспитана».
При этом она подчеркнула, что погибшая девушка в последнее время вела себя скрытно и прекратила общение со старыми друзьями и знакомыми.
НГС следит за развитием событий. Если вам известны какие-либо подробности о погибшей девушке, вы можете сообщить их в редакцию НГС по номеру +7–923–157–00–00.
Это второе громкое происшествие с начала сентября: ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве пропавшей Натальи Устиновой.