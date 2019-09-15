«У нас состояние истерики»: сибиряки массово уходят в лес и не возвращаются — волонтёры бьют тревогу

Волонтёры «Лиза Алерт» получают по несколько сообщений о пропавших грибниках в день
Фото: vk.com/lizaalert_real
Сибиряки начали массово пропадать в лесах — они уходят за грибами и теряются.
Как рассказала корреспонденту НГС руководитель Новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, сегодня волонтёры ищут 83-летнюю Валентину Андреевну Шашину: вечером 14 сентября она ушла за грибами в лес, с тех пор её местоположение неизвестно. Пропала возле села Вьюны в Колыванском районе.
Рост женщины примерно 160 см, она худощавого телосложения, с серыми глазами и рыжими крашеными волосами. Была одета в короткую голубую куртку, светло-коричневый свитер, тёмно-синие брюки и чёрные резиновые сапоги, на голове была серая шапка, поверх которой повязан платок или шаль. О пропаже сообщили её родственники.
«Ушла вчера вечером, пока не темно, пособирать грибы. С собой ведро для грибов, ножичек — и всё. Ни спичек, ни зажигалки, ни воды, ни еды, ни телефона — абсолютно ничего у человека с собой нет, — рассказала Алеся Яблонских. — Одежда многослойная, конечно, но насколько она позволит человеку в возрасте 83 лет чувствовать себя комфортно в лесу ночью, когда температура опускается ниже нулевых отметок и очень высокая влажность. <…> Наши ребята туда выехали, на месте работает аварийно-спасательная служба Новосибирской области, сейчас едет кинологический расчёт из главного управления МВД. Заявило желание и возможность выехать 12 экипажей, от МВД будет работать вертолёт».
На этой неделе это не первый случай пропажи грибников: люди теряются в лесу семьями, как, например, Мещановы в районе посёлка Малиновка. К 6 утра их нашли живыми. В Ордынском районе в тот же день в лесу потерялся 77-летний мужчина, но к утру вышел сам. 11 сентября Валерий Михайлович приехал в посёлок Ключи, оставил машину на краю леса и ушёл за грибами — нашли его только утром совместно с полицией. На следующий день женщина заблудилась в Кудряшовском бору, её нашла полиция. А 13 сентября в лесу в районе Пашино искали 66-летнего Владимира Безлепкина — найти его удалось только к 4 утра.
«Это происходило в Центральной России в июле, когда мы писали страшные цифры по статистике: до 100 человек, потерявшихся в лесу, в день. Теперь мы тоже пришли к тому, что у нас в лесу появилось огромное количество грибов — маслята, моховички, опята и даже грузди, поэтому люди побежали в лес за грибами. Любимая традиционная забава в лесу: собери грибы и тихонько потеряйся, — говорит Алеся Яблонских. — У нас состояние почти истерики. У нас каждый день теряются люди, мы каждый день пишем отчёты и просим: пожалуйста, задумайтесь о собственной безопасности».
По её словам, ситуацию усугубляет погода: из-за пасмурности темнеет раньше, а дожди и повышенная влажность приводят к туманам. В результате люди в лесу теряют ориентацию.
Волонтёры «Лиза Алерт» настоятельно рекомендуют не уходить в лес в одиночестве, обязательно иметь при себе тёплую одежду, спички, запас еды и воды, а также заряженный телефон.