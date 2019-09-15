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Осень
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«Ливнёвки не справляются»: Новосибирск утонул после короткой осенней грозы

В городе топит дороги и подземные переходы

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С неба хлынули потоки воды, превратив тротуары в реки

15 сентября в Новосибирске разразилась гроза с ливнем и градом — в городе топит дороги и подземные переходы.

Присылайте нам фото и видео последствий дождя на редакционную почту news@ngs.ru, а также в редакционный WhatsApp по номеру 8-923-157-00-00 или через форму обратной связи на нашем сайте.

Лиза Пичугина

Наш отважный фотокорреспондент Александр Ощепков вышел навстречу стихии и прислал нам фото последствий ливня. 

«Я поехал покупать себе кеды, а надо было болотники», — иронизирует он.

Пешеходные переходы по традиции превратились в полосу водных препятствий

Пешеходные переходы по традиции превратились в полосу водных препятствий

Пешеходам сейчас вообще нелегко: не провалишься в лужу — окатит машина. Водители, посочувствуйте пешеходам и притормаживайте, если видите их у обочин!

Пешеходам сейчас вообще нелегко: не провалишься в лужу — окатит машина. Водители, посочувствуйте пешеходам и притормаживайте, если видите их у обочин!

Не промочить ноги сегодня удастся, наверное, только тем, кто выходит на улицу в резиновых сапогах

Не промочить ноги сегодня удастся, наверное, только тем, кто выходит на улицу в резиновых сапогах

Девушкам в длинной одежде приходится особенно непросто

Девушкам в длинной одежде приходится особенно непросто

Ливнёвки, кажется, притворяются мёртвыми или делают вид, что их нет

Ливнёвки, кажется, притворяются мёртвыми или делают вид, что их нет

На время грозы потемнело, как вечером

На время грозы потемнело, как вечером

Лиза Пичугина

Ближе к площади Ленина вода на проезжей части Красного проспекта поднялась до уровня тротуаров — и перевалила через поребрики.

Лиза Пичугина

Потоп открыл дыру в проезжей части на Красном проспекте — оттуда тоже хлынула вода

В добавление к воде от ливня на Красном проспекте появился фонтан

В добавление к воде от ливня на Красном проспекте появился фонтан

Появились последствия и посерьёзнее потоков воды — аккурат напротив новенького здания Института ФСБ.

«В прошлый раз дырка была маленькая, с колесо, да и фонтан так себе. Залатали в течение суток. В этот потоп разрушения более серьёзные. Угол Красного проспекта и улица Писарева», — рассказал НГС автор фото Рома Ванцеттель. 

Видео тоже имеется:

Youtube.com, канал Roma Vantsettel

Лиза Пичугина

Парковка «Сибирского Молла» сейчас больше напоминает озеро: бетонные полусферы по макушку скрыты в воде, так что будьте осторожны.

Зато фуры цирка-шапито предусмотрительно стоят на блоках повыше.

Лиза Пичугина

Улица Гоголя на пересечении с Советской залита водой.

Лиза Пичугина

Постоянная читательница НГС Оксана Сысоева из-за грозы попала в пробку на дороге между Академгородком и Кольцово.

«Тут апокалипсис, ребята, предупреждайте народ: в Кольцово не едьте!» — отметила она.

«50 оттенков серого», — описала свои впечатления девушка. Мы решили не уточнять ассоциацию.

«50 оттенков серого», — описала свои впечатления девушка. Мы решили не уточнять ассоциацию.

Зато небо после грозы красивое, да. Можно любоваться, пока стоишь.

Лиза Пичугина

Вода после ливня сочится в буквальном смысле из всех щелей: в этом случае из щелей между плитами гранита, которым облицован вход в переход на Красном проспекте.

Лиза Пичугина

Зоопарк тоже засыпало градом.

Лиза Пичугина

Наш коллега Кирилл собирался погулять, но закатывающийся на балкон град размером с кукурузные зёрна убедил его остаться дома.

Лиза Пичугина

Ливень затопил переход на Красном проспекте — такого местные продавцы не помнят

Администратор торгового перехода на Красном проспекте Татьяна Нарышева прислала в редакцию видео с последствиями ливня. Продавцы говорят, что такого ещё не было.

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    КОММЕНТАРИИ (58)

    Фото пользователя
    15 сен 2019 в 15:18

    Конечно накрыло, про ливневки в сверхдержаве не слышали.

    15 сен 2019 в 15:52

    Мэр Локоть! Доколе или до колена вода на улице Котовского! Я только что без последствий проехал перекресток с улицей Выставочной, тысячи жителей Горского ж/м не могут переправится через эту реку к зональному институту после нормального дождя, а сегодня машины глохли в воде на самом перекрестке!
    Я не видел, не слышал чтобы мэрия как то реагировала на потопы на улице Котовского.
    Выбрали блин еще на 5 лет...

    Фото пользователя
    15 сен 2019 в 15:15

    Люблю я грозу, молнии, ливень. После них воздух такой чистый!