«Ливнёвки не справляются»: Новосибирск утонул после короткой осенней грозы

Наш отважный фотокорреспондент Александр Ощепков вышел навстречу стихии и прислал нам фото последствий ливня.
«Я поехал покупать себе кеды, а надо было болотники», — иронизирует он.
Ближе к площади Ленина вода на проезжей части Красного проспекта поднялась до уровня тротуаров — и перевалила через поребрики.
Потоп открыл дыру в проезжей части на Красном проспекте — оттуда тоже хлынула вода
Появились последствия и посерьёзнее потоков воды — аккурат напротив новенького здания Института ФСБ.
«В прошлый раз дырка была маленькая, с колесо, да и фонтан так себе. Залатали в течение суток. В этот потоп разрушения более серьёзные. Угол Красного проспекта и улица Писарева», — рассказал НГС автор фото Рома Ванцеттель.
Видео тоже имеется:
Youtube.com, канал Roma Vantsettel
Парковка «Сибирского Молла» сейчас больше напоминает озеро: бетонные полусферы по макушку скрыты в воде, так что будьте осторожны.
Зато фуры цирка-шапито предусмотрительно стоят на блоках повыше.
Улица Гоголя на пересечении с Советской залита водой.
Постоянная читательница НГС Оксана Сысоева из-за грозы попала в пробку на дороге между Академгородком и Кольцово.
«Тут апокалипсис, ребята, предупреждайте народ: в Кольцово не едьте!» — отметила она.
Зато небо после грозы красивое, да. Можно любоваться, пока стоишь.
Вода после ливня сочится в буквальном смысле из всех щелей: в этом случае из щелей между плитами гранита, которым облицован вход в переход на Красном проспекте.
Зоопарк тоже засыпало градом.
Наш коллега Кирилл собирался погулять, но закатывающийся на балкон град размером с кукурузные зёрна убедил его остаться дома.
Ливень затопил переход на Красном проспекте — такого местные продавцы не помнят
Администратор торгового перехода на Красном проспекте Татьяна Нарышева прислала в редакцию видео с последствиями ливня. Продавцы говорят, что такого ещё не было.