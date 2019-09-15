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Двое пострадали в аварии с пожарной машиной на Богдана Хмельницкого

Среди пострадавших 15-летний подросток

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КАМАЗ врезался в легковую «Шкоду» на перекрёстке

Фото: Владислав Савченков

15 сентября в 11:45 столкнулись легковой автомобиль и пожарный КАМАЗ — пострадавших доставили в больницу.

Как сообщил корреспонденту НГС инспектор отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, КАМАЗ двигался по улице Богдана Хмельницкого с проблесковыми маячками в сторону улицы Объединения. Автомобиль «Шкода» в этот момент пересекал улицу со стороны улицы Объединения к зданию «Колорлона».

«В результате столкновения водитель, женщина 1975 года рождения, доставлена в больницу, травмы уточняются. Её сын, который сидел сзади, ему 15 лет, также с травмами доставлен в больницу», — сообщил Савченков.

На месте работают сотрудники ГИБДД, причины столкновения ещё выясняются. Авария спровоцировала пробку: машины стоят на участке Богдана Хмельницкого от улицы Дунаевского до улицы Объединения.

Ранее на прошлой неделе в ДТП столкнулись сразу пять автомобилей — одна из пассажирок получила очень серьёзные травмы.

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в ДТП пострадал подросток

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    Фото пользователя
    15 сен 2019 в 13:23

    Маячок то был у пожарки? А гуделка?
    Или опять пьяные едим на камазе?

    Фото пользователя
    15 сен 2019 в 13:50

    Яжемать в телефоне сидела 100 пудов кабина...

    С Богаткова
    15 сен 2019 в 13:39

    Был там, не пострадал. Задержал подростка до приезда скорой.