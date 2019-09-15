Двое пострадали в аварии с пожарной машиной на Богдана Хмельницкого

15 сентября в 11:45 столкнулись легковой автомобиль и пожарный КАМАЗ — пострадавших доставили в больницу.



Как сообщил корреспонденту НГС инспектор отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, КАМАЗ двигался по улице Богдана Хмельницкого с проблесковыми маячками в сторону улицы Объединения. Автомобиль «Шкода» в этот момент пересекал улицу со стороны улицы Объединения к зданию «Колорлона».

«В результате столкновения водитель, женщина 1975 года рождения, доставлена в больницу, травмы уточняются. Её сын, который сидел сзади, ему 15 лет, также с травмами доставлен в больницу», — сообщил Савченков.

