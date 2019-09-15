Новосибирская «Сибирь» завершила первую выездную серию поражением

«Сибири» не удалось справиться с прессингом подольских хоккеистов
Фото: hcsibir.ru
Ночью в субботу, 14 сентября, ХК «Сибирь» в выездном матче уступила подольскому «Витязю» — матч закончился со счётом 3:2.
Счёт на десятой минуте открыл новосибирский игрок Дмитрий Саюстов, во втором периоде его сравнял Александр Шевченко. На 36-й минуте отличился защитник «Сибири» Андрей Ермаков, ответную шайбу новосибирская команда получила уже в третьем периоде с броска Ильи Шинкевича.
По итогам серии буллитов «Сибирь» уступила «Витязю», а лучшими игроками были признаны вратари команд: Харри Сятери и Илья Ежов.
Тренер «Сибири» Николай Заварухин после матча отметил «хорошее движение со стороны соперника».
«Прессинг был, мы только в первом периоде справлялись с этим, имели моменты, а так нас держал вратарь. Ребята молодцы, старались, неплохо играли в зоне обороны, но не хватало атаки», — признал он.
Предыдущий матч «Сибирь» выиграла, обыграв минское «Динамо». Следующую игру сибиряки проведут на домашней площадке: 18 сентября они принимают челябинский «Трактор».