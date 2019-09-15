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Новосибирская «Сибирь» завершила первую выездную серию поражением

Сибиряки уступили подмосковному «Витязю» 3:2 после серии буллитов

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«Сибири» не удалось справиться с прессингом подольских хоккеистов

Фото: hcsibir.ru

Ночью в субботу, 14 сентября, ХК «Сибирь» в выездном матче уступила подольскому «Витязю» — матч закончился со счётом 3:2.

Счёт на десятой минуте открыл новосибирский игрок Дмитрий Саюстов, во втором периоде его сравнял Александр Шевченко. На 36-й минуте отличился защитник «Сибири» Андрей Ермаков, ответную шайбу новосибирская команда получила уже в третьем периоде с броска Ильи Шинкевича.

По итогам серии буллитов «Сибирь» уступила «Витязю», а лучшими игроками были признаны вратари команд: Харри Сятери и Илья Ежов.

Тренер «Сибири» Николай Заварухин после матча отметил «хорошее движение со стороны соперника».

«Прессинг был, мы только в первом периоде справлялись с этим, имели моменты, а так нас держал вратарь. Ребята молодцы, старались, неплохо играли в зоне обороны, но не хватало атаки», — признал он.

Предыдущий матч «Сибирь» выиграла, обыграв минское «Динамо». Следующую игру сибиряки проведут на домашней площадке: 18 сентября они принимают челябинский «Трактор».

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    КОММЕНТАРИИ (29)

    Третьяк
    15 сен 2019 в 12:32

    Это не Новосибирцы, это приезжие играют в этой команде. Они к Новосибирску вообще отношения не имеют. Поэтому и проигрывают везде где только можно.

    15 сен 2019 в 12:27

    Позорники

    Питерлэнд
    15 сен 2019 в 12:46

    Смотрел игру. Был хороший матч. Обе команды молодцы.