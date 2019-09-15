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Шатёр цирка-шапито исчез с площадки напротив «МЕГИ»

Искать новое место его заставили протесты зоозащитников и позиция компании «ИКЕА»

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Утром 15 сентября на площадке оставались только несколько фур

Фото: Стас Соколов / НГС

С парковки ТРЦ «МЕГА» вечером 14 сентября убрали шатер цирка-шапито. Владельцы нашли для него новое место.

Демонтаж шатра начался вчера ближе к вечеру, хотя ещё утром было видно, что в фуры начали грузить какое-то оборудование. Сегодня утром корреспондент НГС застал на месте шапито практически пустую площадку, на ней остались только несколько автомобильных фур.

Красно-жёлтый шатёр цирка-шапито появился на парковке «МЕГИ» в конце августа. Эта площадка была арендована цирком на два месяца, представления должны были начаться в конце сентября и продлиться до 27 октября.

Цирк должен был проработать на парковке торгового центра чуть больше месяца (слева — вид этой площадки сегодня утром)

Фото 1: Стас Соколов / НГС
Фото 2: Стас Соколов / НГС

Однако практически сразу после появления шатра у «МЕГИ» новосибирские зоозащитники начали выражать недовольство по поводу подобного сотрудничества торгового центра с цирком, где используются дрессированные животные. У самого шатра прошла серия пикетов, организаторы которых также написали письмо в офис компании IKEA (которой принадлежит сеть торговых комплексов «МЕГА»).

В результате руководство «МЕГИ» объявило о том, что шапито не будет работать на территории ТЦ. Но почти две недели шатёр стоял на прежнем месте, а в администрации самого цирка даже выражали надежду на то, что конфликт удастся разрешить без поиска новой площадки для шапито. И вот теперь шапито действительно покинуло площадку у «МЕГИ».

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    КОММЕНТАРИИ (55)

    Карпенко
    15 сен 2019 в 11:30

    А если в следующий раз веганы начнут петиции протествовать, КиЭф Си закроют и шведские фрикадельки запетят?

    Собственно
    15 сен 2019 в 11:35

    Надо было забить на всякие пикеты и работать, разве непонятно, что если идти на поводу всяких псевдозащитников, которые пиарят только себя подобными акциями, им пофигу на животных, других людей и т.д.

    Фото пользователя
    15 сен 2019 в 11:43

    Сходим на другую площадку, не проблема. В мегу больше ни ногой, пусть делают продажи на трех человеках, из-за которых повелись, не смотря на мнение тысяч людей, которые уже купили билеты.