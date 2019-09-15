Шатёр цирка-шапито исчез с площадки напротив «МЕГИ»

С парковки ТРЦ «МЕГА» вечером 14 сентября убрали шатер цирка-шапито. Владельцы нашли для него новое место.



Демонтаж шатра начался вчера ближе к вечеру, хотя ещё утром было видно, что в фуры начали грузить какое-то оборудование. Сегодня утром корреспондент НГС застал на месте шапито практически пустую площадку, на ней остались только несколько автомобильных фур.



Красно-жёлтый шатёр цирка-шапито появился на парковке «МЕГИ» в конце августа. Эта площадка была арендована цирком на два месяца, представления должны были начаться в конце сентября и продлиться до 27 октября.

