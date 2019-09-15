Шатёр цирка-шапито исчез с площадки напротив «МЕГИ»

Утром 15 сентября на площадке оставались только несколько фур
Фото: Стас Соколов / НГС
С парковки ТРЦ «МЕГА» вечером 14 сентября убрали шатер цирка-шапито. Владельцы нашли для него новое место.
Демонтаж шатра начался вчера ближе к вечеру, хотя ещё утром было видно, что в фуры начали грузить какое-то оборудование. Сегодня утром корреспондент НГС застал на месте шапито практически пустую площадку, на ней остались только несколько автомобильных фур.
Красно-жёлтый шатёр цирка-шапито появился на парковке «МЕГИ» в конце августа. Эта площадка была арендована цирком на два месяца, представления должны были начаться в конце сентября и продлиться до 27 октября.
Однако практически сразу после появления шатра у «МЕГИ» новосибирские зоозащитники начали выражать недовольство по поводу подобного сотрудничества торгового центра с цирком, где используются дрессированные животные. У самого шатра прошла серия пикетов, организаторы которых также написали письмо в офис компании IKEA (которой принадлежит сеть торговых комплексов «МЕГА»).
В результате руководство «МЕГИ» объявило о том, что шапито не будет работать на территории ТЦ. Но почти две недели шатёр стоял на прежнем месте, а в администрации самого цирка даже выражали надежду на то, что конфликт удастся разрешить без поиска новой площадки для шапито. И вот теперь шапито действительно покинуло площадку у «МЕГИ».