В Новосибирске открыли выставку, где зрители валяются на полу и залезают в кубы с конфетами

В арт-пространстве «Мастерская Крикливого и Панькова» открылась иммерсивная выставка современного искусства «/янигде/», в которой новосибирские художники попытались рассказать зрителю, как им тесно в окружающем пространстве. О выставке рассказала корреспонденту НГС один из кураторов «/янигде/» Полина Кардымон.



Свисающие с потолка кубы, в которые надо заглядывать для получения разных ощущений и эмоций Фото: Илья Калинин

«Мы взяли тему тесноты, и в частности тесноты художника. Потому что это — подвал, потому что это — Новосибирск, потому что это — Россия, и нам тесно. У нас нет денег, у нас есть мысли, идеи, какие-то свои высказывания, но мы не можем никак их полностью реализовать», — сообщила Полина Кардымон.



Внутри каждого куба — своё оформление, звуки и даже запахи Фото: Илья Калинин

«Вопрос "где здесь я", который участники проекта постоянно задают себе, теперь будет адресован аудитории. Возникает поле для общения художников и зрителей, где исчезнут всевозможные границы. Зритель сам станет художником, подключаясь к происходящему и обдумывая собственные идеи, которые возникнут в результате взаимодействия», — описывает выставку программа фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск», в рамках которого она проходит.



Над выставкой официально работали 15 художников, но неофициально тех, кто принял в ней участие, было раза в три больше Фото: Илья Калинин

Выставку «/янигде/» подготовили 15 различных художников: от графиков и стрит-арт художников до тату-художников и даже художника крематория. Но, как заметила Полина Кардымон, над выставкой работало гораздо больше человек — порядка сорока.



Искусство на выставке «/янигде/» представлено даже в туалетных кабинках Фото: Илья Калинин

Всё подвальное пространство «Мастерской Крикливого и Панькова» разделено на небольшие комнаты, каждую из которых авторы оформили как некое единое пространство. Больше всего зрителям понравилось лежать в комнате, где пол был засыпан нарезанной бумагой, и в комнате с большими кусками поролона под свисающими с потолка наполненными водой презервативами.

Самые популярные комнаты: с большими кусками поролона, на которых можно валяться под свисающими с потолка презервативами с водой... Фото: Илья Калинин

Популярностью пользовались и свисающие с потолка полые кубы: каждый внутри был по-своему оформлен, в каждом звучали какие-то свои звуки, и казалось, что даже запах у каждого был собственный. В одном, например, внутри были разбитые зеркала, в другом стенки обклеены конфетами, которые некоторые зрители даже попробовали на вкус.

...и с нарезанной на полу бумагой, в которую зрители аккуратно укладывались, предварительно разувшись, и подолгу медитировали Фото: Илья Калинин