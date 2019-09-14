Немецкая художница презентовала проект о лесных пожарах в Сибири на площади Ленина

Перформанс длился около 4-х часов
Фото: Маша Вьюн / НГС
Сегодня, 14 сентября, берлинская художница Барбара Кавенг представила проект «Чёрное небо», посвященный лесным пожарам в Сибири. Перформанс проходил в метро, на станции «Площадь Ленина» с 14 до 18 часов в рамках фестиваля современного искусства «48 часов».
«Берлинская художница Барбара Кавенг вместе с режиссером Алексеем Крикливым и перформерами театра современного танца «Синестетика» тематизируют разрушение основ жизни самими людьми. На протяжении четырех часов непрерывно четыре перформера измельчают уголь и наносят пигмент на открытки в виде чёрного квадрата Малевича. Символ беспредметности превращается в напоминание о выжженном мире. Прохожие слышат «цепное дыхание» перформеров», — говорится в сообщении организаторов фестиваля — Гете-Института и Центра культуры ЦК19 (бывший ГЦИИ).
Любой прохожий мог сделать себе открытку с помощью угля. Для этого на заранее подготовленный кусочек бумаги с надписью «Чёрное небо» нужно было наложить трафарет и прокрасить его чёрной «краской». Как рассказали участники представления, они специально ездили в Красноярск за сгоревшими деревьями, чтобы из них сделать материал для будущих открыток.
«48 часов Новосибирск» — первый фестиваль современного искусства в Новосибирске. С вечера пятницы 13 сентября по вечер воскресенья 15-го на различных площадках города проходят выставки, перформансы и инсталляции. Все желающие могут совершенно бесплатно посетить любую фестивальную площадку в эти 48 часов.
Лесные пожары начались в июле 2019 года в нескольких районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. К концу месяца их общая площадь составила 1,13 млн га в Якутии и 1,56 млн га в остальных регионах. Пожары вызвали смог над крупными городами Сибири.
Едкий туман накрыл Омск, Тюмень и Челябинск, а в середине этой недели добрался до Екатеринбурга и Перми. А жители Новосибирска устраивали одиночные пикеты из-за дыма от лесных пожаров в соседних регионах — они хотели добиться того, чтобы на всей территории Сибири был введён режим ЧС.