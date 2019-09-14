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Культура

Немецкая художница презентовала проект о лесных пожарах в Сибири на площади Ленина

Прохожие могли сделать открытки из сгоревших этим летом деревьев

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Перформанс длился около 4-х часов

Фото: Маша Вьюн / НГС

Сегодня, 14 сентября, берлинская художница Барбара Кавенг представила проект «Чёрное небо», посвященный лесным пожарам в Сибири. Перформанс проходил в метро, на станции «Площадь Ленина» с 14 до 18 часов в рамках фестиваля современного искусства «48 часов».

«Берлинская художница Барбара Кавенг вместе с режиссером Алексеем Крикливым и перформерами театра современного танца «Синестетика» тематизируют разрушение основ жизни самими людьми. На протяжении четырех часов непрерывно четыре перформера измельчают уголь и наносят пигмент на открытки в виде чёрного квадрата Малевича. Символ беспредметности превращается в напоминание о выжженном мире. Прохожие слышат «цепное дыхание» перформеров», — говорится в сообщении организаторов фестиваля — Гете-Института и Центра культуры ЦК19 (бывший ГЦИИ).

Прохожие делали открытки сидя на полу&nbsp;

Прохожие делали открытки сидя на полу 

Любой прохожий мог сделать себе открытку с помощью угля. Для этого на заранее подготовленный кусочек бумаги с надписью «Чёрное небо» нужно было наложить трафарет и прокрасить его чёрной «краской». Как рассказали участники представления, они специально ездили в Красноярск за сгоревшими деревьями, чтобы из них сделать материал для будущих открыток. 

Вот, что получалось&nbsp;

Вот, что получалось 

«48 часов Новосибирск» — первый фестиваль современного искусства в Новосибирске. С вечера пятницы 13 сентября по вечер воскресенья 15-го на различных площадках города проходят выставки, перформансы и инсталляции. Все желающие могут совершенно бесплатно посетить любую фестивальную площадку в эти 48 часов. 

Лесные пожары начались в июле 2019 года в нескольких районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. К концу месяца их общая площадь составила 1,13 млн га в Якутии и 1,56 млн га в остальных регионах. Пожары вызвали смог над крупными городами Сибири.

Едкий туман накрыл Омск, Тюмень и Челябинск, а в середине этой недели добрался до Екатеринбурга и Перми. А жители Новосибирска устраивали одиночные пикеты из-за дыма от лесных пожаров в соседних регионах — они хотели добиться того, чтобы на всей территории Сибири был введён режим ЧС.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Фото пользователя
    14 сен 2019 в 18:47

    Да, как-то стало очень обидно, ну я и спросила, чтобы от тебя напрямую услышать это. Знаешь, сволочью в реальной жизни меня никто не считает, по крайней мере из моего окружения, считают очень добрым человеком.А в комментариях к новостям ,выставляют мерзкой, и все пишут и пишут негатив, то с помощью ботов, то сами.Ну не нравится человек-в открытую скажи один раз,и хватит,,отношения выяснили и разошлись.Но тут одно да потому.

    14 сен 2019 в 18:36

    Немецкая художница презентовала проект.
    Ненецкие мальчуганы обрадовались немецкой художнице.

    Фото пользователя
    14 сен 2019 в 18:24

    пожаров больше нет. зима скоро .