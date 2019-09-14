Немецкая художница презентовала проект о лесных пожарах в Сибири на площади Ленина

Сегодня, 14 сентября, берлинская художница Барбара Кавенг представила проект «Чёрное небо», посвященный лесным пожарам в Сибири. Перформанс проходил в метро, на станции «Площадь Ленина» с 14 до 18 часов в рамках фестиваля современного искусства «48 часов». «Берлинская художница Барбара Кавенг вместе с режиссером Алексеем Крикливым и перформерами театра современного танца «Синестетика» тематизируют разрушение основ жизни самими людьми. На протяжении четырех часов непрерывно четыре перформера измельчают уголь и наносят пигмент на открытки в виде чёрного квадрата Малевича. Символ беспредметности превращается в напоминание о выжженном мире. Прохожие слышат «цепное дыхание» перформеров», — говорится в сообщении организаторов фестиваля — Гете-Института и Центра культуры ЦК19 (бывший ГЦИИ).



Прохожие делали открытки сидя на полу Фото: Маша Вьюн / НГС

Любой прохожий мог сделать себе открытку с помощью угля. Для этого на заранее подготовленный кусочек бумаги с надписью «Чёрное небо» нужно было наложить трафарет и прокрасить его чёрной «краской». Как рассказали участники представления, они специально ездили в Красноярск за сгоревшими деревьями, чтобы из них сделать материал для будущих открыток.

Вот, что получалось Фото: Маша Вьюн / НГС