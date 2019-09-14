Водители «Лэнд-Крузер-Прадо» оказались самыми старыми среди владельцев «Тойот»

Land Cruiser Prado последнего поколения
Фото: Toyota
Владельцы внедорожников Land Cruiser Prado, а так же пикапов Hilux оказались самыми возрастными среди всех обладателей машин марки Toyota — в среднем им 41 год, выяснили аналитики агенства «Автостат». Владельцы RAV4, Highlander и Land Cruiser чуть моложе — им по 40 лет.
«А вот у владельцев Yaris и Corolla этот показатель совпадает со средним возрастом в целом по марке и с общероссийским показателем и составляет 37 лет», — уточнили в пресс-службе агенства «Автостат».
Самыми молодыми оказались водители популярной в Новосибирске Toyota Camry — в среднем им по 36 лет. Чтобы выяснить возраст владельцев Toyota, специалисты обработали 17,8 тысячи анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.
Напомним, в Новосибирске Toyota является самой массовой маркой авто. По данным сервиса drom.ru, на вторичном рынке больше всего предложений о продаже Toyota Camry. На втором месте расположилась Corolla, на третьем — кроссовер RAV4. «Пожилой» Land Cruiser Prado находится на четвертом месте, обычный Land Cruiser — на пятом.
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