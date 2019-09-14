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Водители «Лэнд-Крузер-Прадо» оказались самыми старыми среди владельцев «Тойот»

Владельцам Land Cruiser Prado в среднем 41 год, а смые молодые ездят на Camry

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Land Cruiser Prado последнего поколения

Фото: Toyota

Владельцы внедорожников Land Cruiser Prado, а так же пикапов Hilux оказались самыми возрастными среди всех обладателей машин марки Toyota — в среднем им 41 год, выяснили аналитики агенства «Автостат». Владельцы RAV4, Highlander и Land Cruiser чуть моложе — им по 40 лет. 

«А вот у владельцев Yaris и Corolla этот показатель совпадает со средним возрастом в целом по марке и с общероссийским показателем и составляет 37 лет», — уточнили в пресс-службе агенства «Автостат». 

Самыми молодыми оказались водители популярной в Новосибирске Toyota Camry — в среднем им по 36 лет. Чтобы выяснить возраст владельцев Toyota, специалисты обработали 17,8 тысячи анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. 

Напомним, в Новосибирске Toyota является самой массовой маркой авто. По данным сервиса drom.ru, на вторичном рынке больше всего предложений о продаже Toyota Camry. На втором месте расположилась Corolla, на третьем — кроссовер RAV4. «Пожилой» Land Cruiser Prado находится на четвертом месте, обычный Land Cruiser — на пятом. 

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    14 сен 2019 в 18:10

    тойота дорогая!работаю санитаркой в больнице!купплю прульку в кредит потому!

    14 сен 2019 в 18:11

    Все правильно:)В 41 год уже охота надежную, большую машину, большое пространство вокруг,что-нибудь повыше,опять же рыбалку и природу никто не отменял .Камрюхи у меня не было, но из этого класса -Марк-2 был,и это было давно, хорошая машинка,но посадка низковата и проходимость нита.

    14 сен 2019 в 18:00

    я хотел брать прадо, но, подумал недорос) поэтому, беру 570 ) и не жалею. а так, и этот и тот вариант надежные. безусловно.