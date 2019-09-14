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Жители Первомайского района собрали 1,5 больших контейнера и 71 мешок с мусором

Активисты собирали мусор с утра до обеда

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Активисты собрали 71 мешок мусора и 1,5 бункера

Фото: Ульяна Парпибаева

Днём 14 сентября жители Первомайского района вышли на экологическую акцию в рамках проекта «Чистая Первомайка» на улице Подбельского — они убирали там около 4-х часов и вывезли два бункера с мусором.

«Мы убирали контейнерные площадки, мусор, который не относится к ТБО и ТКО, и не предназначен для того, чтобы его выбрасывали в мешки или бункеры. Мы, по сути, перебирали кирпичи, поэтому сложно сказать, сколько мы убрали. Набрали полтора больших бункера для вывоза мусора, 71 мешок и несколько куч кирпичей переложили в две кучи, чтобы погрузчику было удобнее увозить», — рассказала участница акции Светлана Харузина.

Жители Первомайки убирали около 4-х часов&nbsp;

Жители Первомайки убирали около 4-х часов 

Светлана добавила, что в акции приняли участие 18 человек, в основном это были жители ТОС «100 домов» и активисты проекта «Чистая Первомайка».

21 июня на ОбьГЭС прошла ежегодная федеральная экологическая акция «оБЕРЕГАй» компании «РусГидро». Почти 100 человек убрали набережную Новосибирского водохранилища.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    14 сен 2019 в 16:53

    как стать активисткой?хочу памагать мусор убирать!

    маруся
    14 сен 2019 в 16:58

    когда же администрации начнут работать? На "речном" лестница на мост вообще не убирается а со стороны "горской"похоже бомбежка была вся лестница в крошку разбита