Жители Первомайского района собрали 1,5 больших контейнера и 71 мешок с мусором

Днём 14 сентября жители Первомайского района вышли на экологическую акцию в рамках проекта «Чистая Первомайка» на улице Подбельского — они убирали там около 4-х часов и вывезли два бункера с мусором.



«Мы убирали контейнерные площадки, мусор, который не относится к ТБО и ТКО, и не предназначен для того, чтобы его выбрасывали в мешки или бункеры. Мы, по сути, перебирали кирпичи, поэтому сложно сказать, сколько мы убрали. Набрали полтора больших бункера для вывоза мусора, 71 мешок и несколько куч кирпичей переложили в две кучи, чтобы погрузчику было удобнее увозить», — рассказала участница акции Светлана Харузина.