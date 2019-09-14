Прокололи шины: соседей заподозрили в нападении на 14 машин из-за перекрытого проезда

Поздно вечером 13 сентября один из жителей дома № 43 на улице Дмитрия Донского в Заельцовском районе Новосибирска обнаружил, что у его автомобиля, припаркованного возле дома, проколоты колёса. После осмотра всех автомобилей около дома жильцы выяснили, что на 14 машинах есть повреждения.

Как рассказал корреспонденту НГС житель дома (пожелал остаться анонимным), всем машинам прокололи колёса, а одной ещё и поцарапали кузов: «<...> Прибывшие сотрудники полиции приняли заявление у пострадавших. <...> Угрозы в адрес жильцов 43 дома продолжают поступать. Жители дома уже переживают не только за своё имущество, но и за безопасность свою и своих детей», — рассказал мужчина.

По словам другой жительницы дома, Анастасии Коваленко, угрозы поступали жителям накануне инцидента: «Грозились поджечь подъезды, были слова, типа: "Берегите свои машины". [Нам] Также пробили два колеса у машины, хозяева которой просто в гости приехали», — рассказала девушка.



Хозяева одной из повреждённых машин не живут в доме, они приехали в гости Фото: Анастасия Коваленко

Жители пятиэтажки подозревают в правонарушении своих соседей из дома № 45 на улице Дмитрия Донского. По словам Анастасии Коваленко, соседи объявили им войну после того, как собственники квартир в 43-м доме перегородили бетонными блоками проезд внутрь квартала, чтобы избавиться от большого потока машин, который идёт мимо их окон. «Мы не можем погулять во дворе. <...> На первых этажах постоянно в летний период гул, шум, пыль», — рассказала тогда председатель совета дома № 43 Ирина Васильева. По словам Ирины Васильевой, эта дорога не считается муниципальной и чистят её за счёт жильцов. Кроме того, ещё по весне по предписанию ГИБДД возле дома поставили знак «Жилая зона», а сквозной проезд по жилой зоне категорически запрещён.

