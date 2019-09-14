«Невозможно так жить»: жители Золотой Нивы пожаловались на шум бетономешалок с утра в выходной

Работы начали в 7 утра в выходной
Фото: Тамара Гаврилова
Жители дома на Воинской, 7 в Октябрьском районе Новосибирска утром в субботу проснулись из-за шума за окном — под их окнами работали бетономешалки. Об этом сообщила в редакцию НГС жительница дома Тамара Гаврилова.
«Опять с 7 утра у нас под окнами вереница бетономешалок. Шум, сигналят, выхлопные газы в квартире при закрытых окнах. На предыдущую такую ситуацию писала в администрацию города, на что получила ответ обращаться в полицию о нарушении закона о тишине. Сегодня в 7:30 заявила об этом в полицию. Вот уже десятый час, а полиции нет. Говорят — ожидайте.
Невозможно так жить, детей разбудили, нам в выходной отдохнуть не дают, дышать нечем», —
рассказала Тамара Гаврилова.
По словам женщины, работы ведёт строительная компания «Краснообск Монтажспецстрой» («КМС»). Корреспондент НГС позвонил представителю компании, но тот отказался комментировать ситуацию.
Тамара Гаврилова добавила, что к 12 часам дня полиция приехала, и женщина написала заявление о нарушении Закона о тишине.
Закон о тишине принят в Новосибирской области в 2015 году, но административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан существует уже почти 15 лет: статья 4.2 закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Позднее Закон о тишине неоднократно дополнялся.
Соблюдать тишину закон предписывает с 22:00 до 07:00 в будние дни и с 22:00 до 09:00 в выходные и праздники. Нарушитель закона может быть оштрафован на сумму от 3000 рублей. За повторное нарушение — на 5000 рублей.
Новосибирцы регулярно жалуются на шум. Так, например, в конце мая жители Кировского района пожаловались на громкую работу мусоровоза. В середине месяца жители центра пожаловались на громкий ремонт дорог, которым рабочие занимаются в ночное время под их окнами. В начале мая жители Ленинского района не могли спать из-за ремонта трамвайных путей после полуночи. А совсем недавно завершился суд над жителем Октябрьского района, который позвонил в полицию и пригрозил взорвать шумную стройку по соседству со своим домом.