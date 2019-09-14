«Невозможно так жить»: жители Золотой Нивы пожаловались на шум бетономешалок с утра в выходной

Жители дома на Воинской, 7 в Октябрьском районе Новосибирска утром в субботу проснулись из-за шума за окном — под их окнами работали бетономешалки. Об этом сообщила в редакцию НГС жительница дома Тамара Гаврилова.



«Опять с 7 утра у нас под окнами вереница бетономешалок. Шум, сигналят, выхлопные газы в квартире при закрытых окнах. На предыдущую такую ситуацию писала в администрацию города, на что получила ответ обращаться в полицию о нарушении закона о тишине. Сегодня в 7:30 заявила об этом в полицию. Вот уже десятый час, а полиции нет. Говорят — ожидайте.