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«Невозможно так жить»: жители Золотой Нивы пожаловались на шум бетономешалок с утра в выходной

Жители жаловались в администрацию города и в полицию

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Работы начали в 7 утра в выходной

Фото: Тамара Гаврилова

Жители дома на Воинской, 7 в Октябрьском районе Новосибирска утром в субботу проснулись из-за шума за окном — под их окнами работали бетономешалки. Об этом сообщила в редакцию НГС жительница дома Тамара Гаврилова.

«Опять с 7 утра у нас под окнами вереница бетономешалок. Шум, сигналят, выхлопные газы в квартире при закрытых окнах. На предыдущую такую ситуацию писала в администрацию города, на что получила ответ обращаться в полицию о нарушении закона о тишине. Сегодня в 7:30 заявила об этом в полицию. Вот уже десятый час, а полиции нет. Говорят — ожидайте. 

Невозможно так жить, детей разбудили, нам в выходной отдохнуть не дают, дышать нечем»,

рассказала Тамара Гаврилова. 

По словам женщины, работы ведёт строительная компания «Краснообск Монтажспецстрой» («КМС»). Корреспондент НГС позвонил представителю компании, но тот отказался комментировать ситуацию. 

Тамара Гаврилова добавила, что к 12 часам дня полиция приехала, и женщина написала заявление о нарушении Закона о тишине. 

Закон о тишине принят в Новосибирской области в 2015 году, но административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан существует уже почти 15 лет: статья 4.2 закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Позднее Закон о тишине неоднократно дополнялся. 

Соблюдать тишину закон предписывает с 22:00 до 07:00 в будние дни и с 22:00 до 09:00 в выходные и праздники. Нарушитель закона может быть оштрафован на сумму от 3000 рублей. За повторное нарушение — на 5000 рублей. 

Новосибирцы регулярно жалуются на шум. Так, например, в конце мая жители Кировского района пожаловались на громкую работу мусоровоза. В середине месяца жители центра пожаловались на громкий ремонт дорог, которым рабочие занимаются в ночное время под их окнами. В начале мая жители Ленинского района не могли спать из-за ремонта трамвайных путей после полуночи. А совсем недавно завершился суд над жителем Октябрьского района, который позвонил в полицию и пригрозил взорвать шумную стройку по соседству со своим домом.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Валентина Иванова
    14 сен 2019 в 12:31

    Городская мэрия ничего не сможет сделать по двум причинам: 1. ей не до реальных проблем и жалоб простых людей 2. скажет, что это не ее зона ответственности

    Фото пользователя
    14 сен 2019 в 12:45

    Так полицаев мгновенно вызывайте, чего тормозите? Причём записывайте все данные, с кем на том конце общаетесь, чтобы были улики для разбора неадекватной работы и поиска дармоедов в будущем. Чтобы неотвратимость наказания постигла как и шумящих, так и не отрабатывающих народные бабки любителей выйти на пенсию раньше всех.

    Аллееха
    14 сен 2019 в 12:30

    Меня мусоровозка будет постоянно по утрам, когда баки опрокидывает! Но не отчаиваюсь, просто затыкаю уши ваточкой.