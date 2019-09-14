Новосибирск окутал густой осенний туман

Сегодня утром, 14 сентября, на Новосибирск спустился густой туман — новосибирцы присылают фотографии тумана в редакцию и публикуют их в соцсетях.

«14 сентября в первой половине дня ожидается погода без осадков. Местами дымка, туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3–8 м/с. Температура воздуха +5...+7С», — сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС. Следить за актуальной температурой в городе также можно на портале НГС.ПОГОДА .

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, значительных изменений в расписании прибытия и вылета самолётов не было.

Зима всё ближе: недавно из Новосибирска начали улетать птицы — одними из первых в полёт на юг отправились стрижи, а вслед за ними потянулись и мелкие насекомоядные птички камышовки.

Если вы сняли красивое фото и видео утреннего тумана, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

