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Осень

Новосибирск окутал густой осенний туман

Новосибирцы шлют фотографии в редакцию — мы сделали подборку

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Туман опустился на город около 8 часов утра

Фото: читатель НГС

Сегодня утром, 14 сентября, на Новосибирск спустился густой туман — новосибирцы присылают фотографии тумана в редакцию и публикуют их в соцсетях.

«Туман на Березовой роще», — подписал фото наш читатель Алексей

«Туман на Березовой роще», — подписал фото наш читатель Алексей

Фотографии в редакцию начали присылать около 8 утра. 

Туман с высоты

Туман с высоты

«14 сентября в первой половине дня ожидается погода без осадков. Местами дымка, туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3–8 м/с. Температура воздуха +5...+7С», — сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС. Следить за актуальной температурой в городе также можно на портале НГС.ПОГОДА.

Ничего не видно!

Ничего не видно!

Такой пеленой окутало Первомайский район&nbsp;

Такой пеленой окутало Первомайский район 

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, значительных изменений в расписании прибытия и вылета самолётов не было.

Зима всё ближе: недавно из Новосибирска начали улетать птицы — одними из первых в полёт на юг отправились стрижи, а вслед за ними потянулись и мелкие насекомоядные птички камышовки.

Если вы сняли красивое фото и видео утреннего тумана, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    Фото пользователя
    14 сен 2019 в 11:04

    Вообще-то с позднего вечера началось - нос высовывайте на улицу

    Фото пользователя
    14 сен 2019 в 11:35

    Стрижи улетели, Бойко посадили. Остались мы да локоть. Туман..

    Фото пользователя
    14 сен 2019 в 12:15

    А я слушаю только различные направления красивой транс-музыки. Она сама поднимает и уносит! :))