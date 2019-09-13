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Недвижимость

В конце лета квартиры подорожали: Новосибирск стал лидером по росту цен на новостройки

Исследование проводилось в 63 городах России

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В 53 из 63 российских городов за лето выросли цены на квартиры

Фото: Татьяна Фатеева

Специалисты портала Domofond.ru проанализировали динамику цен на квартиры в новостройках за летний период в 63 городах России. По результатам исследования был составлен рейтинг городов — Новосибирск стал лидером по росту цен на новостройки среди городов-миллионников.

«Лидерами <...> по итогам лета стали Новосибирск и Нижний Новгород, где цены поднялись на 6,3% за три месяца. При этом в Нижнем Новгороде динамика усилилась к концу лета: в августе средняя стоимость увеличилась на 3,4%, а в Новосибирске — лишь на 1,8%», — сообщают авторы исследования.

В июне стоимость одного квадратного метра в новосибирских новостройках составляла 63 691 рублей, а в августе цена поднялась до 67 689 рублей.

Также специалисты отмечают, что в 53 из 63 российских городов за лето выросли цены на квартиры.

Новосибирск обогнал по росту цен Москву и Санкт-Петербург

Новосибирск обогнал по росту цен Москву и Санкт-Петербург

Недавно аналитики N1.RU подсчитали, что в Новосибирске за год взлетели цены на гаражи — на 19,6%, до 526,1 тысячи рублей. Парковки за тот же период стали дороже на 6% и стоят в среднем 657 тысяч рублей за место.

ТЕКСТ

ТЕГИ

квартиры в новостройкерост ценрейтинг городов

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    13 сен 2019 в 22:56

    интересно где берут деньги на квартиру?лично живу в бараке с сыном и снохой!жду расселения!

    Гость
    13 сен 2019 в 22:54

    А земельные участки?