В конце лета квартиры подорожали: Новосибирск стал лидером по росту цен на новостройки

Специалисты портала Domofond.ru проанализировали динамику цен на квартиры в новостройках за летний период в 63 городах России. По результатам исследования был составлен рейтинг городов — Новосибирск стал лидером по росту цен на новостройки среди городов-миллионников.



«Лидерами <...> по итогам лета стали Новосибирск и Нижний Новгород, где цены поднялись на 6,3% за три месяца. При этом в Нижнем Новгороде динамика усилилась к концу лета: в августе средняя стоимость увеличилась на 3,4%, а в Новосибирске — лишь на 1,8%», — сообщают авторы исследования.

