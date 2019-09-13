В конце лета квартиры подорожали: Новосибирск стал лидером по росту цен на новостройки

В 53 из 63 российских городов за лето выросли цены на квартиры
Фото: Татьяна Фатеева
Специалисты портала Domofond.ru проанализировали динамику цен на квартиры в новостройках за летний период в 63 городах России. По результатам исследования был составлен рейтинг городов — Новосибирск стал лидером по росту цен на новостройки среди городов-миллионников.
«Лидерами <...> по итогам лета стали Новосибирск и Нижний Новгород, где цены поднялись на 6,3% за три месяца. При этом в Нижнем Новгороде динамика усилилась к концу лета: в августе средняя стоимость увеличилась на 3,4%, а в Новосибирске — лишь на 1,8%», — сообщают авторы исследования.
В июне стоимость одного квадратного метра в новосибирских новостройках составляла
Также специалисты отмечают, что в 53 из 63 российских городов за лето выросли цены на квартиры.
Недавно аналитики N1.RU подсчитали, что в Новосибирске за год взлетели цены на гаражи — на 19,6%, до 526,1 тысячи рублей. Парковки за тот же период стали дороже на 6% и стоят в среднем 657 тысяч рублей за место.