Королева из соседнего кабинета: три сибирячки борются за звание «Мисс Офис»

Три жительницы Новосибирска прошли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис». Все девушки, как и требовали условия шоу, работают в офисах — в банке, страховой компании и у крупного автодилера. Корреспондент НГС разыскал всех трёх и попросил рассказать о себе.

Конкурс «Мисс Офис» начался ещё в феврале 2019 года. Кастинги шли во многих регионах России, странах СНГ и некоторых других зарубежных странах. Из Новосибирска на конкурс пришло более 30 заявок. После многочисленных кастингов в полуфинал прошло более 100 девушек из разных городов России, Кипра, Эстонии, Черногории, Китая, Израиля, Объединённых Арабских Эмиратов, Казахстана, Латвии и Беларуси. Из Новосибирска в полуфинале оказались три красавицы.



Анастасия Томышева — руководитель одного из направлений страховой компании, к модельному бизнесу никакого отношения не имела Фото: Анастасия Томышева

Анастасия Томышева. 29 лет, рост 168 см

Закончила НГТУ. Работает руководителем партнёрских продаж страховой компании «ВСК — Линия жизни». Курирует сотрудников более 40 банковских офисов. Гордится своими идеальными параметрами: 90–60–90. Говорит, что долго этого добивалась с помощью правильного питания и фитнеса. Замужем.

«Я никогда по жизни не сижу на месте. Считаю, что женщина — уникальный человек, который может заниматься несколькими делами подряд и всё успевать. У меня есть семья, хобби, танцы, спорт, любимая работа, и я ещё участвую в конкурсе красоты. <…> Я за движ[ение], за развитие, за то, чтобы никогда не сидеть на месте, знакомиться», — рассказала корреспонденту НГС Анастасия Томышева.



Алёна Тарасова — офисный банковский работник, в прошлом была моделью кемеровского модельного агентства Фото: Алёна Тарасова

Алёна Тарасова. 31 год, 174 см

Получила экономическое образование в Кемеровском госуниверситете. Работает в ипотечном отделе новосибирского отделения «Росссельхозбанка» специалистом по развитию партнёрского канала продаж. В Кемерово работала в модельном агентстве. Модельные параметры назвать не смогла, объяснив тем, что давно их не измеряла. Не замужем.



«На кастинге у нас было три выхода. Первый — визитная карточка, когда мы рассказывали о себе. Второй — творческий конкурс. Тут кто танцевал, кто пел, кто стихотворение рассказывал, кто выпечку — тортики и пирожные — приносил… Третий выход — в вечерних платьях. У меня на творческий конкурс был [приготовлен] танец. <…> Я работаю в банке и не во всех конкурсах могу принимать участие. Если был бы выход в купальниках, мне пришлось бы согласовывать это с руководством банка. А тут такой выход как раз отменили», — заметила Алёна Тарасова.



Елизавета Знагован работает у официального дилера Lexus, несколько раз выигрывала различные конкурсы красоты Фото: Елизавета Знагован

Елизавета Знагован. 24 года, 174 см

Закончила НГУЭУ. Работает в отделе маркетинга и рекламы официального дилера Lexus группы компаний «Восток-Моторс». Модельные параметры: 82–60–90. Не замужем.

«Цель — победить. Представить достойно свой город и свою компанию, в которой я работаю. <…> Я участвовала в пяти конкурсах красоты и в трёх из них была победительницей. В 2014 году я была «Мисс НГУЭУ». Также была Первой Вице-мисс «Европа+» в 2015 году и «Мисс Новосибирск – 2015». Ещё я работаю моделью в агентстве Elite Stars и являюсь режиссёром-постановщиком конкурсов красоты. Ну, это хобби для меня», — сообщила Елизавета Знагован.

