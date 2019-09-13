Пожарные выводят из дома жильцов
Фото: читатель НГС
Сегодня, 13 сентября, в Заельцовском районе Новосибирска произошло возгорание в квартире на втором этаже — жильцов дома эвакуировали. Пожар произошёл в многоэтажке по адресу Кропоткина 118/4. Об этом в редакцию сообщил читатель НГС.
По его словам, в квартире проживала мать с двумя детьми.
«По пострадавшим данных нет пока, пожарные работают: две цистерны и две автолестницы. Говорят, воспламенилась проводка и загорелось уже на 5-м [этаже]. Медики уводят хозяйку квартиры с 5-го этажа», — добавил очевидец.
Также известно, что на месте работали четыре пожарные машины.
В службе 112 корреспонденту НГС подтвердили информацию о возгорании. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 18:27.
Вчера в районе улицы Правобережной загорелся коттедж — на месте работали 4 пожарные машины.