Сегодня, 13 сентября, в Заельцовском районе Новосибирска произошло возгорание в квартире на втором этаже — жильцов дома эвакуировали. Пожар произошёл в многоэтажке по адресу Кропоткина 118/4. Об этом в редакцию сообщил читатель НГС.



По его словам, в квартире проживала мать с двумя детьми.

«По пострадавшим данных нет пока, пожарные работают: две цистерны и две автолестницы. Говорят, воспламенилась проводка и загорелось уже на 5-м [этаже]. Медики уводят хозяйку квартиры с 5-го этажа», — добавил очевидец.