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Видео: в доме на улице Кропоткина загорелась квартира — жильцов эвакуируют

По словам очевидца, в квартире проживала мать с двумя детьми

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Пожарные выводят из дома жильцов 

Фото: читатель НГС

Сегодня, 13 сентября, в Заельцовском районе Новосибирска произошло возгорание в квартире на втором этаже — жильцов дома эвакуировали. Пожар произошёл в многоэтажке по адресу Кропоткина 118/4. Об этом в редакцию сообщил читатель НГС. 

По его словам, в квартире проживала мать с двумя детьми. 

«По пострадавшим данных нет пока, пожарные работают: две цистерны и две автолестницы. Говорят, воспламенилась проводка и загорелось уже на 5-м [этаже]. Медики уводят хозяйку квартиры с 5-го этажа», — добавил очевидец.

Из окон выкидывали вещи

Из окон выкидывали вещи

Также известно, что на месте работали четыре пожарные машины.

В службе 112 корреспонденту НГС подтвердили информацию о возгорании. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 18:27. 

Вчера в районе улицы Правобережной загорелся коттедж — на месте работали 4 пожарные машины

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    КОММЕНТАРИИ (14)

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    13 сен 2019 в 19:57

    курение пожароопасно!

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    13 сен 2019 в 19:56

    Курили в постели?

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    13 сен 2019 в 19:58

    где им жить теперь?сижу переживаю!