В Новосибирск привезли новую «Мазду 3» — она стоит как «Тойота-Камри»

В Новосибирск завезли новые Mazda 3 — эта модель некогда была самой популярной «Маздой», и сейчас количество предложений Mazda 3 на вторичке больше, чем других моделей марки. В новом поколении Mazda 3 стала очень дорогим автомобилем, в топовой версии она стоит дороже Toyota Camry с автоматом и 2-литровым двигателем. Автомобили пока продаются в кузове хетчбэк.

«Поступила, у нас уже в салоне есть в наличии, на тест-драйве есть, можно прокатиться. Кузов седан под заказ», — рассказали в отделе продаж дилерского центра «Фастар».