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В Новосибирск привезли новую «Мазду 3» — она стоит как «Тойота-Камри»

Новая Mazda 3 в максимальной версии стоит до 1,75 млн рублей

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Новая Mazda 3 продается в кузове хетчбэк

Фото: Mazda

В Новосибирск завезли новые Mazda 3 — эта модель некогда была самой популярной «Маздой», и сейчас количество предложений Mazda 3 на вторичке больше, чем других моделей марки. В новом поколении Mazda 3 стала очень дорогим автомобилем, в топовой версии она стоит дороже Toyota Camry с автоматом и 2-литровым двигателем. Автомобили пока продаются в кузове хетчбэк. 

«Поступила, у нас уже в салоне есть в наличии, на тест-драйве есть, можно прокатиться. Кузов седан под заказ», — рассказали в отделе продаж дилерского центра «Фастар». 

Топовая версия машины за 1 753 000 рублей оснащена 2-литровым двигателем SkyActive-G мощностью 150 сил и автоматической КП, привод передний. Минимальная стоимость Mazda 3 — 1 490 000 рублей. 

За 1 756 000 рублей можно купить Toyota Camry с 2,5-литровым 181-сильным мотором, автоматом, кожаным рулем, климат-контролем, парктрониками, камерой заднего вида, круизом и сенсорной мультимедиа. 

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Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    13 сен 2019 в 21:12

    Страшная какая-то.

    отморозок
    13 сен 2019 в 21:07

    Чо за дырявая тачка ?