Новосибирский проектировщик теплотрасс снял клип на песню про влюблённых фриков

«Мы снимаем мини-истории, а не просто какой-то видеоряд. Тут цельная история: показаны взаимоотношения четырёх пар. Можно сказать, о любви. <…> У нас все пары как фрики, получаются, чтоб веселее было — каждая со своими прибабахами. Но мы нормальные человеческие ценности стараемся поддерживать: они все поженились, поженились правильно — мальчик на девочке», — рассказал корреспонденту НГС Владимир Нестеренко.

Руководитель проектно-монтажной организации по строительству теплотрасс и автор музыкального проекта «Вован Василич» Владимир Нестеренко снял свой второй клип на песню «Остальное неважно».

Нестеренко старается каждую свою новую песню оформить как сингл и придумать для неё индивидуальную обложку

В новом клипе новосибирского проекта «Вован Василич» снялись молодые актёры театров «Красный факел» и «Первый театр». Съёмки видео прошли в конце августа 2018 года в Академгородке. Как заметил автор проекта, работа велась почти без бюджета — благодаря дружеским договорённостям.

Музыка для Владимира Нестеренко — хобби, которой он занимается в свободное от работы время с 2014 года. На сегодня музыкант записал уже 15 песен, каждую из которых старается оформить как сингл — со своей индивидуальной обложкой.



Весной 2018 года НГС рассказал о дебютном клипе проекта «Вован Василич» на песню «Пьяная пятница» про неправильных пчёл-алкоголиков.