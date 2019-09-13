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Новосибирский проектировщик теплотрасс снял клип на песню про влюблённых фриков

Первое видео новосибирского проекта «Вован Василич» было про неправильных пчёл-алкоголиков

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Автор музыкального проекта «Вован Василич» Владимир Нестеренко снял второй клип про любовь фриков

Фото: Владимир Нестеренко

Руководитель проектно-монтажной организации по строительству теплотрасс и автор музыкального проекта «Вован Василич» Владимир Нестеренко снял свой второй клип на песню «Остальное неважно».

«Мы снимаем мини-истории, а не просто какой-то видеоряд. Тут цельная история: показаны взаимоотношения четырёх пар. Можно сказать, о любви. <…> У нас все пары как фрики, получаются, чтоб веселее было — каждая со своими прибабахами. Но мы нормальные человеческие ценности стараемся поддерживать: они все поженились, поженились правильно — мальчик на девочке», — рассказал корреспонденту НГС Владимир Нестеренко.

Нестеренко старается каждую свою новую песню оформить как сингл и придумать для неё индивидуальную обложку

Нестеренко старается каждую свою новую песню оформить как сингл и придумать для неё индивидуальную обложку

В новом клипе новосибирского проекта «Вован Василич» снялись молодые актёры театров «Красный факел» и «Первый театр». Съёмки видео прошли в конце августа 2018 года в Академгородке. Как заметил автор проекта, работа велась почти без бюджета — благодаря дружеским договорённостям.

Музыка для Владимира Нестеренко — хобби, которой он занимается в свободное от работы время с 2014 года. На сегодня музыкант записал уже 15 песен, каждую из которых старается оформить как сингл — со своей индивидуальной обложкой.

Весной 2018 года НГС рассказал о дебютном клипе проекта «Вован Василич» на песню «Пьяная пятница» про неправильных пчёл-алкоголиков

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    13 сен 2019 в 19:27

    Фрики это компьютерные гении?мечтаю такого себе найти!все бы в доме бесплатно чинил.

    Гость
    13 сен 2019 в 19:24

    Привет интернет-Зависимым!))) Ну давайте ка запишите ваши мнения по поводу этой новости😂😂😂😂

    Петя
    13 сен 2019 в 19:29

    А трубы чинить не пробовали? Может пора работать а не с ума сходить. Или всё нормально и нет повода для беспокойства.