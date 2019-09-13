Экс-министр культуры Решетников устроился на работу в оперный театр

Бывший глава областного министерства культуры Игорь Решетников перешёл работать в Новосибирский театр оперы и балета.

О назначении Решетникова советником художественного руководителя театра написал в Facebook и бывший директор филармонии Александр Савин.

Информацию о возможном трудоустройстве Решетникова НГС подтвердил источник в оперном театре.

«Да, он будет работать у нас. Ведутся переговоры, что он будет работать у нас в театре», — сообщил источник.

Официального подтверждения от НОВАТа о трудоустройстве Решетникова пока нет.