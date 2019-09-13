Экс-министр культуры Решетников устроился на работу в оперный театр

Игорь Решетников уволился с должности министра культуры области в начале сентября
Фото: Виктор Дмитриев
Бывший глава областного министерства культуры Игорь Решетников перешёл работать в Новосибирский театр оперы и балета.
О назначении Решетникова советником художественного руководителя театра написал в Facebook и бывший директор филармонии Александр Савин.
Информацию о возможном трудоустройстве Решетникова НГС подтвердил источник в оперном театре.
«Да, он будет работать у нас. Ведутся переговоры, что он будет работать у нас в театре», — сообщил источник.
Официального подтверждения от НОВАТа о трудоустройстве Решетникова пока нет.
Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников покинул свой пост 3 сентября. По информации областного правительства, он написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Исполнение обязанностей министра культуры Новосибирской области с 4 сентября 2019 года возложено на Зимнякова Юрия Васильевича, заместителя министра культуры Новосибирской области.
Игорю Решетникову 54 года. Он окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище с присвоением квалификации «офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения». Также прошел профессиональную переподготовку в институте при НГУ по специальности «Социальная психология». После службы в Вооруженных силах работал в исполнительном комитете Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 6 лет занимал должность заместителя министра культуры Новосибирской области. Пост министра культуры области занимал с 2016 года. Женат, имеет сына и дочь.
В прошлом году Решетников оказался в центре скандала, когда труппа новосибирского театра «Глобус» обвинила чиновника в том, что на место директора театра он решил назначить экс-депутата областного Заксобрания и бывшего кандидата в мэры Новосибирска Виктора Старкова.