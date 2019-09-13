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Культура

Экс-министр культуры Решетников устроился на работу в оперный театр

Без работы чиновник оставался меньше двух недель

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Игорь Решетников уволился с должности министра культуры области в начале сентября

Фото: Виктор Дмитриев

Бывший глава областного министерства культуры Игорь Решетников перешёл работать в Новосибирский театр оперы и балета. 

О назначении Решетникова советником художественного руководителя театра написал в Facebook и бывший директор филармонии Александр Савин. 

Информацию о возможном трудоустройстве Решетникова НГС подтвердил источник в оперном театре. 

«Да, он будет работать у нас. Ведутся переговоры, что он будет работать у нас в театре», — сообщил источник. 

Официального подтверждения от НОВАТа о трудоустройстве Решетникова пока нет. 

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников покинул свой пост 3 сентября. По информации областного правительства, он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Исполнение обязанностей министра культуры Новосибирской области с 4 сентября 2019 года возложено на Зимнякова Юрия Васильевича, заместителя министра культуры Новосибирской области.  

Игорю Решетникову 54 года. Он окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище с присвоением квалификации «офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения». Также прошел профессиональную переподготовку в институте при НГУ по специальности «Социальная психология». После службы в Вооруженных силах работал в исполнительном комитете Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 6 лет занимал должность заместителя министра культуры Новосибирской области. Пост министра культуры области занимал с 2016 года. Женат, имеет сына и дочь.

В прошлом году Решетников оказался в центре скандала, когда труппа новосибирского театра «Глобус» обвинила чиновника в том, что на место директора театра он решил назначить экс-депутата областного Заксобрания и бывшего кандидата в мэры Новосибирска Виктора Старкова. 

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    КОММЕНТАРИИ (22)

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    13 сен 2019 в 18:35

    "перешёл работать в Новосибирский театр оперы и балеты" - продавать билеты?

    Непонятливая Я
    13 сен 2019 в 18:48

    Выпускник военного училища- советником художественного руководителя. Бедный, бедный наш НГАТОиБ.

    13 сен 2019 в 18:43

    Да простят меня все возможные авторы.

    Мой старый друх па прозвищу акула
    Пащёл работать в рибний магазин.