Томские хирурги забыли в животе новосибирца метровую салфетку — через 2 года она его чуть не убила

Кирилл Городецкий категорически против уголовного преследования врачей, но хочет получить компенсацию от больницы — из-за последней операции он не может работать уже полгода

Новосибирские врачи нашли в животе Кирилла Городецкого метровую салфетку — её забыли томские хирурги во время операции в 2017 году. Теперь Городецкий пытается добиться компенсации от томской больницы, после операции в которой он не может долгое время работать и содержать семью. Кирилл Городецкий работает промышленным альпинистом. В середине августа 2017 года он поехал с друзьями собирать кедровые шишки в Томскую область и сорвался с дерева. Новосибирца отвезли в Томскую областную клиническую больницу, провели обследования.

По словам Городецкого, после долгих разговоров его родственников с томскими хирургами новосибирца экстренно прооперировали из-за внутреннего кровотечения. Спустя четыре недели Городецкого выписали — он вернулся в Новосибирск и хорошо себя чувствовал. Спустя два года после операции, в апреле 2019-го, у новосибирца начал сильно болеть живот. «Думал, поболит да пройдёт, а оно не проходит. Появилась внезапно просто тупая ноющая боль, и температура вечером поднималась до 38 градусов», — вспоминает Городецкий. Он обращался к врачам в поликлинику, которые, по его словам, ставили ему гастрит и панкреатит. Но спустя неделю боль стала настолько невыносимой, что после нескольких вызовов скорой он в итоге оказался в горбольнице № 1 . «В палате я лежал три дня. Вечером поднималась температура. Укол поставят, таблетку дадут. С утра просыпаешься, вроде температуры нет. <...> Договорились, что меня переведут в соседнее здание. Меня перевели в гастроэнтерологию. В двенадцать перевели меня, я в шесть часов сходил сделал компьютерную томографию, и в одиннадцать вечера я уже лежал на операционном столе», — рассказывает сибиряк.

Салфетку не могли показать ни УЗИ, ни КТ, но на томограмме опытный специалист увидел процесс гниения в животе (копии медицинских документов, подтверждающие эти факты, имеются в распоряжении редакции НГС. — Прим. ред.).

Они обнаружили салфетку метр на метр, марлевую, которая источала очень неприятные запахи, которая сгнила там. Я мог просто умереть. Кирилл Городецкий

После последней операции Городецкий не может работать — ему вырезали часть кишечника и долго очищали брюшную полость. Полгода после такого тяжелого вмешательства мужчине нельзя поднимать тяжести. Он решил взыскать с Томской областной клинической больницы утраченный заработок и моральный ущерб — сумма может превышать 2 миллиона рублей. На уголовное преследование врачей сибиряк категорически не согласен. «Я хочу получить компенсацию за то, что я не могу нормально работать. Не могу обеспечивать семью, стопроцентно выкладываться, работать в полную силу. <...> Насчёт уголовного наказания тут момент такой — просто оплошность, забывчивость, может быть, это была просто усталость, потому что это не плановая операция. Возможно, хирург был уставший, группа, с которой он оперировал, поэтому я не думаю, что это необходимо — уголовное наказание», — добавил новосибирец.

Новосибирский адвокат, эксперт по медицинским делам Юлия Казанцева обратилась от имени Городецкого в Томскую областную клиническую больницу с претензией и предложением решить вопрос с компенсацией в досудебном порядке. «Сначала они документы попросили. Мы их выслали заказным письмом с уведомлением — они их получили (копия уведомления о получении имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.). А потом мне сказали по телефону: "Извините, нет, не удовлетворены ваши требования". <...> Мы сейчас подали жалобу в территориальный фонд ОМС для того, чтобы провели проверку качества оказанной медицинской помощи, и ждём заключения экспертов. И будем обращаться в суд», — объяснила Казанцева. По её словам, переписка и переговоры с больницей длились около двух месяцев, отказ она получила пока только в устной форме, а письменный ответ на претензию, несмотря на все сроки, ещё не пришёл. «От данного пациента в адрес больницы действительно была направлена претензия. Для нашего учреждения эта ситуация является не рядовой и крайне неприятной, нам самим хотелось бы в ней разобраться. Пациенту был направлен официальный ответ, в котором специалисты обращались с просьбой уточнения обстоятельств, а также предоставления ряда медицинских документов. Однако, к сожалению, ответа от пациента не последовало <...> На сегодняшний день уведомления о начале судебного процесса в медорганизацию не поступало. В случае запроса администрация больницы готова к диалогу и проведению независимой медицинской экспертизы», — ответили на запрос корреспондента НГС в Томской областной клинической больнице.