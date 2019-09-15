Синоптики обещают потепление в ближайшую неделю
Фото: Александр Ощепков / НГС
В Новосибирск идёт бабье лето — синоптики заявили, что на следующей неделе горожан ждёт тёплая погода.
Как рассказали НГС в центре погоды «Фобос», потепление начнётся с сегодняшнего дня, 15 сентября.
«Эта тенденция к потеплению, она сохранится как минимум большую часть недели, — рассказал корреспонденту НГС Александр Синенков, ведущий специалист «Фобоса». — В общем и целом погода будет действительно на следующей неделе неплохая».
В воскресенье и понедельник не исключены ещё кратковременные дожди, а потом будет солнечно и без осадков.
Александр Синенков, ведущий специалист центра «Фобос»
По данным сайта Новосибирского гидрометцентра, сегодня вечером пройдут дожди, температура воздуха останется на уровне +17...+19 градусов. Завтра небо всё ещё будет пасмурным, но дожди прекратятся, а воздух прогреется до +21. Актуальную температуру воздуха с метеостанции на крыше редакции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.
В прогнозе на сентябрь синоптики обещали, что вторая половина месяца начнётся с потепления — но они предупредили, что при этом усилится вероятность ночных заморозков.