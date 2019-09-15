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Осень

В Новосибирск идёт бабье лето

Синоптики пообещали новосибирцам солнечную и тёплую неделю

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Синоптики обещают потепление в ближайшую неделю 

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирск идёт бабье лето — синоптики заявили, что на следующей неделе горожан ждёт тёплая погода.

Как рассказали НГС в центре погоды «Фобос», потепление начнётся с сегодняшнего дня, 15 сентября.

«Эта тенденция к потеплению, она сохранится как минимум большую часть недели, — рассказал корреспонденту НГС Александр Синенков, ведущий специалист «Фобоса». — В общем и целом погода будет действительно на следующей неделе неплохая». 

В воскресенье и понедельник не исключены ещё кратковременные дожди, а потом будет солнечно и без осадков.

Александр Синенков, ведущий специалист центра «Фобос»

По данным сайта Новосибирского гидрометцентра, сегодня вечером пройдут дожди, температура воздуха останется на уровне +17...+19 градусов. Завтра небо всё ещё будет пасмурным, но дожди прекратятся, а воздух прогреется до +21. Актуальную температуру воздуха с метеостанции на крыше редакции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА

В прогнозе на сентябрь синоптики обещали, что вторая половина месяца начнётся с потепления — но они предупредили, что при этом усилится вероятность ночных заморозков. 

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    КОММЕНТАРИИ (9)

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    15 сен 2019 в 17:01

    Какое лето? Работать, работать и ещё раз работать.

    Фото пользователя
    15 сен 2019 в 17:22

    Лучше бы пришло мужицкое лето!

    Худой
    15 сен 2019 в 17:07

    45 ть баба ягодка опять. )
    Обожаю, бабье лето - можно помолодеть.