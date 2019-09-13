Рубрики
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 7/10
usd 65.19
eur 71.83

Темы

СЕЙЧАС +7°С
Пробки 7/10
usd 65.19
eur 71.83

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Не пытайся покинуть Новосибирск: на Бердском шоссе собралась 8-километровая пробка

Водители стоят в заторе уже 2 часа

Поделиться

2 070
13 Обсудить

Пробка растянулась на 8 километров

Фото: Александр Агафонов / НГС

Днём в пятницу, 13 сентября, на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска из-за мелкого ДТП собралась глухая пробка.

Водители проводят в заторе больше двух часов

Водители проводят в заторе больше двух часов

По наблюдениям корреспондента НГС, причиной затора стали два автомобиля, водители которых не смогли быстро разрешить вопрос. Пробка протянулась от Нижней Ельцовки до пересечения Бердского шоссе с Морским проспектом, где ДТП отмечено на «Яндекс.Картах». 

Скорость машин в потоке упала до 3 км/ч

Скорость машин в потоке упала до 3 км/ч

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся почти на 8 километров. Скорость машин в потоке в 16:50 не превышала 3 км/ч. Водители сообщают, что стоят в заторе уже два часа.

На днях на улице Георгия Колонды в Калининском районе Новосибирска собралась глухая пробка — по словам очевидцев, затор собирался из-за светофора на перекрёстке с улицей Объединения.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пробки в Новосибирскедорожная обстановка

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (13)

    elka
    13 сен 2019 в 17:08

    по барабану!все равно не покидала новосиб за всю жизнь!мне тут нравиться!

    Вовчик1955
    13 сен 2019 в 17:07

    Нам новосибирцам вообще ровно

    elka
    13 сен 2019 в 17:18

    пробки разные люблю.сейчас их на любой вкус и цвет.