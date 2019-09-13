Не пытайся покинуть Новосибирск: на Бердском шоссе собралась 8-километровая пробка

Пробка растянулась на 8 километров
Фото: Александр Агафонов / НГС
Днём в пятницу, 13 сентября, на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска из-за мелкого ДТП собралась глухая пробка.
По наблюдениям корреспондента НГС, причиной затора стали два автомобиля, водители которых не смогли быстро разрешить вопрос. Пробка протянулась от Нижней Ельцовки до пересечения Бердского шоссе с Морским проспектом, где ДТП отмечено на «Яндекс.Картах».
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся почти на 8 километров. Скорость машин в потоке в 16:50 не превышала 3 км/ч. Водители сообщают, что стоят в заторе уже два часа.
На днях на улице Георгия Колонды в Калининском районе Новосибирска собралась глухая пробка — по словам очевидцев, затор собирался из-за светофора на перекрёстке с улицей Объединения.