Автоинспекторы-добровольцы поймали на Титова водителя маршрутки без прав

Акция продолжалась пять дней: сегодня автоинспекторам и стажёрам пришлось работать под дождём
Фото: ГИБДД Новосибирска
Больше трёх десятков добровольцев приняли участие в акции «Стань инспектором ДПС на один день», которая проходила в Новосибирске с начала недели и завершилась сегодня.
Участники акции смогли поработать вместе с действующими автоинспекторами: добровольцам выдали сигнальные жилеты и выпустили на дороги в составе экипажей.
Одна из волонтёров Яна Соловьёва рассказала корреспонденту НГС, что во вторник, 10 сентября, в течение двух часов работала в составе экипажа на улице Петухова недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода. Ещё по пути к этой точке экипаж поймал нарушителя на грузовике, который пересёк двойную сплошную, чтобы проехать к автомойке. А во время работы на Петухова волонтёры смогли увидеть, как автоинспекторы останавливали тонированные машины и выписывали водителям требование снять тонировку, составляли протоколы на нарушителей ПДД. Интересно было наблюдать и за поведением водителей, которые старались уехать в крайнюю левую полосу подальше от автоинспекторов. Водитель белой «Камри» на пути к экипажу ДПС даже притормозил и начал пятиться назад – в проулок.
Примерно за 20 минут до окончания работы автоинспекторы разрешили Яне самостоятельно остановить машину.
«Интересный они такой жест делают: они сначала поднимают [жезл] вверх, типа "внимание", а потом указывают на машину, которой нужно остановиться. <...> Я остановила дедушку какого-то, в итоге у него было всё правильно, за исключением того, что он не был вписан в страховку. <...> Штраф 600 рублей, в общем. Но страшно так останавливать машину из потока, честно скажу», – поделилась впечатлениями Яна Соловьёва.
А сегодня необычным экипажам, состоящим из волонтёров и инспекторов ДПС, пришлось работать на улицах города под проливным дождём. Но, по данным ГИБДД, на результаты работы это не повлияло. Например, во время сплошной проверки общественного транспорта на Титова экипажи остановили водителя маршрутной «Газели», у которого не было прав,
«Пассажиров пришлось пересаживать, а "Газель" при помощи эвакуатора отправилась на штрафную стоянку», — сообщили в ГИБДД Новосибирска.
В автоинспекции добавили, что также сегодня волонтёры участвовали в оформлении аварии с пострадавшими на улице Зорге и следили за дорожным движением на Ватутина, чтобы не допустить ДТП с участием пешеходов.
«Всего за пять дней в акции приняло участие более 30 человек, обращалось гораздо больше [желающих]», — рассказали в городской Госавтоинспекции.
Ранее в новосибирской ГИБДД поясняли, что эта акция проводится для того, чтобы горожане получили представление об особенностях профессии инспектора ДПС, а при желании в дальнейшем могли устроиться на работу в автоинспекцию.