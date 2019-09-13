Автоинспекторы-добровольцы поймали на Титова водителя маршрутки без прав

Больше трёх десятков добровольцев приняли участие в акции «Стань инспектором ДПС на один день», которая проходила в Новосибирске с начала недели и завершилась сегодня.



Участники акции смогли поработать вместе с действующими автоинспекторами: добровольцам выдали сигнальные жилеты и выпустили на дороги в составе экипажей.



Одна из волонтёров Яна Соловьёва рассказала корреспонденту НГС, что во вторник, 10 сентября, в течение двух часов работала в составе экипажа на улице Петухова недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода. Ещё по пути к этой точке экипаж поймал нарушителя на грузовике, который пересёк двойную сплошную, чтобы проехать к автомойке. А во время работы на Петухова волонтёры смогли увидеть, как автоинспекторы останавливали тонированные машины и выписывали водителям требование снять тонировку, составляли протоколы на нарушителей ПДД. Интересно было наблюдать и за поведением водителей, которые старались уехать в крайнюю левую полосу подальше от автоинспекторов. Водитель белой «Камри» на пути к экипажу ДПС даже притормозил и начал пятиться назад – в проулок.