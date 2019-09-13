Спасатели нашли в грязи под Новосибирском две машины с грибниками

Спасатели вытащили из леса под Новосибирском две машины — их водители застряли на лесной дороге и провели там всю ночь.

Как рассказали в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области (АСС НСО), вызов поступил к дежурному утром 13 сентября.

«Мужчина 1959 г. р. вчера днем уехал на своем автомобиле в лес за грибами (район поселка Кудряшовский). Вечером мужчина связался с родными по телефону и сообщил, что машина застряла в лесу. К утру мужчина так и не вернулся домой, телефон недоступен. По имеющейся информации, ситуация осложнена фактом заболевания потерявшегося — сахарный диабет», — говорится на странице спасателей АСС в соцсети «ВКонтакте».