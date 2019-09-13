Спасатели нашли в грязи под Новосибирском две машины с грибниками

Машины завязли в грязи
Фото: vk.com/assnso
Спасатели вытащили из леса под Новосибирском две машины — их водители застряли на лесной дороге и провели там всю ночь.
Как рассказали в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области (АСС НСО), вызов поступил к дежурному утром 13 сентября.
«Мужчина 1959 г. р. вчера днем уехал на своем автомобиле в лес за грибами (район поселка Кудряшовский). Вечером мужчина связался с родными по телефону и сообщил, что машина застряла в лесу. К утру мужчина так и не вернулся домой, телефон недоступен. По имеющейся информации, ситуация осложнена фактом заболевания потерявшегося — сахарный диабет», — говорится на странице спасателей АСС в соцсети «ВКонтакте».
Застрявший вызвал подмогу на грузовике — в итоге в лесу застрял и грузовой ГАЗ.
Чтобы найти застрявший в лесу автомобиль, спасатели исследовали лесной массив на квадроцикле.
«Через 1 час 15 минут машина потерявшегося мужчины была обнаружена. Там же обнаружен второй автомобиль (грузовой, также застрявший), а через непродолжительный период поисков были найдены и грибник и водитель грузовика. Как оказалось, грузовик вечером доехал до грибника и тоже застрял. Они вдвоем пошли за помощью в соседний населенный пункт, но не дошли, а грибник к тому же потерял свой телефон», — сообщили спасатели АСС.
Они также рассказали, что на момент их прибытия мужчины находились в лесу недалеко от машин. Грибники пытались найти населенный пункт, но за всю ночь так и не вышли к нему. Сейчас мужчинам ничего не угрожает. Медицинская помощь им не понадобилась, признаков переохлаждения у них нет.
А недавно волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли семью Мещановых, которые потерялись в лесу недалеко от посёлка Малиновка Новосибирской области.