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Происшествия

Спасатели нашли в грязи под Новосибирском две машины с грибниками

Автомобили увязли в густой грязи и не смогли выехать из колеи

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Машины завязли в грязи

Фото: vk.com/assnso

Спасатели вытащили из леса под Новосибирском две машины — их водители застряли на лесной дороге и провели там всю ночь.

Как рассказали в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области (АСС НСО), вызов поступил к дежурному утром 13 сентября.

«Мужчина 1959 г. р. вчера днем уехал на своем автомобиле в лес за грибами (район поселка Кудряшовский). Вечером мужчина связался с родными по телефону и сообщил, что машина застряла в лесу. К утру мужчина так и не вернулся домой, телефон недоступен. По имеющейся информации, ситуация осложнена фактом заболевания потерявшегося — сахарный диабет», — говорится на странице спасателей АСС в соцсети «ВКонтакте».

Застрявший вызвал подмогу на грузовике — в итоге в лесу застрял и грузовой ГАЗ. 

Грязь в колее была настолько густой, что в ней застрял и грузовик

Грязь в колее была настолько густой, что в ней застрял и грузовик

Чтобы найти застрявший в лесу автомобиль, спасатели исследовали лесной массив на квадроцикле.

«Через 1 час 15 минут машина потерявшегося мужчины была обнаружена. Там же обнаружен второй автомобиль (грузовой, также застрявший), а через непродолжительный период поисков были найдены и грибник и водитель грузовика. Как оказалось, грузовик вечером доехал до грибника и тоже застрял. Они вдвоем пошли за помощью в соседний населенный пункт, но не дошли, а грибник к тому же потерял свой телефон», — сообщили спасатели АСС.

Они также рассказали, что на момент их прибытия мужчины находились в лесу недалеко от машин. Грибники пытались найти населенный пункт, но за всю ночь так и не вышли к нему. Сейчас мужчинам ничего не угрожает. Медицинская помощь им не понадобилась, признаков переохлаждения у них нет.


А недавно волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли семью Мещановых, которые потерялись в лесу недалеко от посёлка Малиновка Новосибирской области. 

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    13 сен 2019 в 16:25

    я вся теку из за того что нет отопления!

    13 сен 2019 в 16:24

    Увлекательное это занятие - сбор грибов.

    Фото пользователя
    13 сен 2019 в 16:24

    какие еще грибы?их нет уже!и холод дикий!в квартире дубак!когда отопление включат!