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Город

Суд обязал мэрию поставить фонари на тёмной улице в Октябрьском районе — столбы появились через год

Жители сами отремонтировали дорогу в этом месте, а теперь ждут от властей новых тротуаров

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Работы рядом с проезжей частью начались сегодня утром

Фото: Полина Мигулина

Сегодня, 13 сентября, на улице Дубравы в Октябрьском районе начали ставить фонари — суд обязал мэрию Новосибирска сделать это ещё в 2018 году.

«Начался монтаж столбов наружного освещения. Конечно, ещё бы знать, когда его включат и сделают тротуары по решению суда», — сообщила корреспонденту НГС местная жительница Полина Мигулина.

Жители улиц Дубравы и Родниковой в Октябрьском районе несколько лет безрезультатно жаловались на состояние дороги в мэрию. В итоге в июне 2019 года отремонтировали её сами.

На этой же дороге были проблемы с освещением и тротуарами. Прокурор Октябрьского района обращался в суд, чтобы обязать мэрию сделать освещение и тротуары от дома № 87 по улице Дубравы до дома № 21 по улице Родниковая. Иск был подан к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Центральный районный суд в апреле 2018 года поддержал иск прокуратуры. Но до сегодняшнего дня решение суда не исполнено.

В июле 2019 года в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии сообщали, что строительство линии наружного освещения от дома № 87 по улице Дубравы до дома № 21 по улице Родниковая сделают в третьем–четвёртом кварталах 2019 года

Фонари начали устанавливать на дамбе улицы Дубравы

Фонари начали устанавливать на дамбе улицы Дубравы

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с вопросом о сроках начала работы линии освещения и начале работ по благоустройству тротуаров.

В прошлом году НГС рассказывал о том, как за ремонт своей улицы боролись жители улицы Чемпионской. Их улица победила в опросе, объявленном на портале «Мой Новосибирск». В городском голосовании «Выбери дорогу для ремонта — 2017» улица набрала в Калининском и Дзержинском районах больше 50% голосов. Изначально предполагалось, что в этом году будут ремонтировать дороги-победительницы в указанном конкурсе. Однако позже оказалось, что власти не будут ремонтировать дорогу на Чемпионской в этом году. В июне власти нашли дополнительные средства — им удалось сэкономить во время аукциона на ремонт других дорог

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    КОММЕНТАРИИ (24)

    Фото пользователя
    13 сен 2019 в 16:46

    Когда же наша доблестная мэрия начнет работать без пинков со стороны прокуратуры, суда и горожан? Почему бы не установить освещение, как положено, своевременно? Неужели нравится городским чиновникам вечно косячить

    Devouring depraved
    13 сен 2019 в 16:47

    Потому что они и суды в гробу видали. Нету денег в бюджете - и не поставим.
    А куда делись деньги - это вопрос на другом суде.

    Фото пользователя
    13 сен 2019 в 16:46

    Мэрия что то делает только после подпинывания со стороны. Суд уже не в первый раз обязывает их выполнять, то что должны были сделать самостоятельно.