Суд обязал мэрию поставить фонари на тёмной улице в Октябрьском районе — столбы появились через год

Работы рядом с проезжей частью начались сегодня утром
Фото: Полина Мигулина
Сегодня, 13 сентября, на улице Дубравы в Октябрьском районе начали ставить фонари — суд обязал мэрию Новосибирска сделать это ещё в 2018 году.
«Начался монтаж столбов наружного освещения. Конечно, ещё бы знать, когда его включат и сделают тротуары по решению суда», — сообщила корреспонденту НГС местная жительница Полина Мигулина.
Жители улиц Дубравы и Родниковой в Октябрьском районе несколько лет безрезультатно жаловались на состояние дороги в мэрию. В итоге в июне 2019 года отремонтировали её сами.
На этой же дороге были проблемы с освещением и тротуарами. Прокурор Октябрьского района обращался в суд, чтобы обязать мэрию сделать освещение и тротуары от дома
В июле 2019 года в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии сообщали, что строительство линии наружного освещения от дома
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с вопросом о сроках начала работы линии освещения и начале работ по благоустройству тротуаров.
В прошлом году НГС рассказывал о том, как за ремонт своей улицы боролись жители улицы Чемпионской. Их улица победила в опросе, объявленном на портале «Мой Новосибирск». В городском голосовании «Выбери дорогу для ремонта — 2017» улица набрала в Калининском и Дзержинском районах больше 50% голосов. Изначально предполагалось, что в этом году будут ремонтировать дороги-победительницы в указанном конкурсе. Однако позже оказалось, что власти не будут ремонтировать дорогу на Чемпионской в этом году. В июне власти нашли дополнительные средства — им удалось сэкономить во время аукциона на ремонт других дорог.