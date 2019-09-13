Суд обязал мэрию поставить фонари на тёмной улице в Октябрьском районе — столбы появились через год

Сегодня, 13 сентября, на улице Дубравы в Октябрьском районе начали ставить фонари — суд обязал мэрию Новосибирска сделать это ещё в 2018 году. «Начался монтаж столбов наружного освещения. Конечно, ещё бы знать, когда его включат и сделают тротуары по решению суда», — сообщила корреспонденту НГС местная жительница Полина Мигулина. Жители улиц Дубравы и Родниковой в Октябрьском районе несколько лет безрезультатно жаловались на состояние дороги в мэрию. В итоге в июне 2019 года отремонтировали её сами.

На этой же дороге были проблемы с освещением и тротуарами. Прокурор Октябрьского района обращался в суд, чтобы обязать мэрию сделать освещение и тротуары от дома № 87 по улице Дубравы до дома № 21 по улице Родниковая. Иск был подан к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Центральный районный суд в апреле 2018 года поддержал иск прокуратуры. Но до сегодняшнего дня решение суда не исполнено. В июле 2019 года в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии сообщали, что строительство линии наружного освещения от дома № 87 по улице Дубравы до дома № 21 по улице Родниковая сделают в третьем–четвёртом кварталах 2019 года.

Фонари начали устанавливать на дамбе улицы Дубравы Фото: 2gis.ru