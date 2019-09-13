В Первомайском сквере поставили белые палатки с книгами

Литературный фестиваль «Новая книга» из-за дождя в этом году начался не так бодро, как в прошлом
Фото: Илья Калинин / НГС
За зданием Новосибирского государственного краеведческого музея со стороны Первомайского сквера начали торговать книгами по издательским ценам. Около 70 издательств со всей России съехались в Новосибирск на литературный фестиваль «Новая книга», который пройдет здесь с 13 по 15 сентября.
«При формировании программы в этом году мы ориентировались на то, что Новосибирск имеет серьёзное отношение к альтернативной музыке. И один из блоков программы посвящён именно панк-року. <…> [В воскресенье] здесь будут пять лекций <…> о связи британского панк-рока c сибирской альтернативной музыкой. Это всё проходит в рамках года музыки в Великобритании и России. Новосибирск — один из десяти городов, где это проходит», — сообщил корреспонденту НГС организатор фестиваля Михаил Фаустов.
На фестивале пройдут встречи, лекции, презентации новых книг, музыкальные концерты. Сюда приедут как актуальные современные писатели, например Евгения Некрасова и Алексей Поляринов, так и известные литературные и книжные критики — Константин Мильчин и Катя Писарева. Традиционно в «Новой книге» примет участие московский «Театр doc», который 14 сентября представит спектакль «Диалоги убийц» в кабаре-кафе «Бродячая собака». А в баре Guevara вечером 15 сентября пройдёт бесплатный концерт рэп-группы «Макулатура».
Некоторые книги на ярмарке в течение трёх дней можно приобрести по ценам в 1,5–2 раза ниже, чем в книжных магазинах. А отдельные, например якутского издательства «Бичик», в Новосибирске вообще не продаются.
«Мы особенно рассчитываем на тех, кто вообще книг не читает. Потому что именно с таких событий, как книжный фестиваль, и начинается их читательская биография. Зачем рассказывать о книгах тем, кто их и так читает? Нужно рассказывать о книгах тем, кто их не читает», — сказал Михаил Фаустов.
Накануне другой фестиваль «Книжная Сибирь» начался на площади Пименова около ГПНТБ — он продлится до 14 сентября.