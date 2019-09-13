В Первомайском сквере поставили белые палатки с книгами

За зданием Новосибирского государственного краеведческого музея со стороны Первомайского сквера начали торговать книгами по издательским ценам. Около 70 издательств со всей России съехались в Новосибирск на литературный фестиваль «Новая книга», который пройдет здесь с 13 по 15 сентября.



«При формировании программы в этом году мы ориентировались на то, что Новосибирск имеет серьёзное отношение к альтернативной музыке. И один из блоков программы посвящён именно панк-року. <…> [В воскресенье] здесь будут пять лекций <…> о связи британского панк-рока c сибирской альтернативной музыкой. Это всё проходит в рамках года музыки в Великобритании и России. Новосибирск — один из десяти городов, где это проходит», — сообщил корреспонденту НГС организатор фестиваля Михаил Фаустов.