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Криминал
Смертельное ДТП в Кировском депо

Водителя троллейбуса будут судить за гибель коллеги в депо

Троллейбус столкнулся с козырьком здания и уронил его на двух женщин

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Бетонная плита упала на двух работниц «Горэлектротранспорта» — одна из них погибла

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирске водителя троллейбуса отдают под суд за гибель коллеги под бетонной плитой.

В Кировский районный суд ушло уголовное дело в отношении работника филиала № 2 МКП «Горэлектротранспорт», сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Происшествие, за которое будут судить водителя троллейбуса, случилось вечером 22 июля 2019 года на территории троллейбусного депо на Сибиряков-Гвардейцев.

«По версии следователей отдела регионального СКР, мужчина <…> управлял троллейбусом и двигался по территории филиала № 2 "Кировский троллейбусный" МКП города Новосибирска "Горэлектротранспорт". Там он совершал манёвр, однако не рассчитал расстояние между троллейбусом и административным зданием филиала, а потому допустил столкновение верхней части троллейбуса с бетонным козырьком над входной дверью административного здания. В результате плита бетонного козырька отсоединилась от креплений и упала на находившихся под ней работников предприятия, одной из которых причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — напомнили в прокуратуре Новосибирской области.

По её данным, водителя троллейбуса обвиняют в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст.109 УК РФ). Санкции этой статьи предусматривают до трёх лет лишения свободы. 

Ранее родственница погибшей работницы обратилась в суд с иском к «Горэлектротранспорту»: она требует, чтобы предприятие выплатило ей компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    elka
    13 сен 2019 в 14:57

    мой сын и его телка всегда осторожны перед тролейбусами

    elka
    13 сен 2019 в 14:56

    Жалко водилу!у нево тоже семья дети наверна!

    Август
    13 сен 2019 в 15:09

    а ничего, что этот козырек еле висел? у троллейбуса даже не поцарапалось ничего. только водитель виноват?