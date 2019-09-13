Водителя троллейбуса будут судить за гибель коллеги в депо

Бетонная плита упала на двух работниц «Горэлектротранспорта» — одна из них погибла
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В Новосибирске водителя троллейбуса отдают под суд за гибель коллеги под бетонной плитой.
В Кировский районный суд ушло уголовное дело в отношении работника филиала
Происшествие, за которое будут судить водителя троллейбуса, случилось вечером 22 июля 2019 года на территории троллейбусного депо на Сибиряков-Гвардейцев.
«По версии следователей отдела регионального СКР, мужчина <…> управлял троллейбусом и двигался по территории филиала
По её данным, водителя троллейбуса обвиняют в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст.109 УК РФ). Санкции этой статьи предусматривают до трёх лет лишения свободы.
Ранее родственница погибшей работницы обратилась в суд с иском к «Горэлектротранспорту»: она требует, чтобы предприятие выплатило ей компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.