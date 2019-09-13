Водителя троллейбуса будут судить за гибель коллеги в депо

«По версии следователей отдела регионального СКР, мужчина <…> управлял троллейбусом и двигался по территории филиала № 2 "Кировский троллейбусный" МКП города Новосибирска "Горэлектротранспорт". Там он совершал манёвр, однако не рассчитал расстояние между троллейбусом и административным зданием филиала, а потому допустил столкновение верхней части троллейбуса с бетонным козырьком над входной дверью административного здания. В результате плита бетонного козырька отсоединилась от креплений и упала на находившихся под ней работников предприятия, одной из которых причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — напомнили в прокуратуре Новосибирской области.

Происшествие, за которое будут судить водителя троллейбуса, случилось вечером 22 июля 2019 года на территории троллейбусного депо на Сибиряков-Гвардейцев.

В Кировский районный суд ушло уголовное дело в отношении работника филиала № 2 МКП «Горэлектротранспорт», сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В Новосибирске водителя троллейбуса отдают под суд за гибель коллеги под бетонной плитой.

По её данным, водителя троллейбуса обвиняют в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст.109 УК РФ). Санкции этой статьи предусматривают до трёх лет лишения свободы.

Ранее родственница погибшей работницы обратилась в суд с иском к «Горэлектротранспорту»: она требует, чтобы предприятие выплатило ей компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.

