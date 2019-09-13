«Сколько это в Раевичах?»: новосибирец четыре дня бегал по горам в Италии

Гонка TOR des Géants проводится уже 10 лет. Михаил Козырь — третий на фото
Фото: Михаил Козырь
Новосибирец Михаил Козырь поставил рекорд на четырёхдневной гонке «Тур Гигантов» (TOR des Géants) в Италии — он пробежал 347 километров за 96 часов 20 минут.
Михаил стартовал на гонке 8 сентября, а финишировал 12 сентября. Время, за которое новосибирец прошёл дистанцию, стало рекордом для спортсменов из России: за всю историю гонки никто из россиян не проходил дистанцию за 96 часов.
«В этом году дистанция составила 347 километров. Проходит она в Италии, в этом году был 10-й старт, юбилейный. <…> По горам делается круг. <…> Желающих попасть на гонку очень много: заявки подаются ещё в феврале, после чего проходит лотерея. В этом году попало порядка 950 человек. С России были я и ещё два человека. Особенность гонки в том, что она идёт нон-стоп. Бежим всё время. Есть базы жизни, где можно остановиться поесть, попить, поспать, но время не останавливается», — рассказал корреспонденту НГС Михаил Козырь.
Михаил рассказал, что лимит по времени гонки составляет 150 часов. Основная часть маршрута пролегает на высоте до 3000 метров, что создает дополнительные трудности для участников.
«Сложно дышать на высоте. С собой несётся вся экипировка У меня по времени получилось 96 часов и 20 минут. Выяснилось, что за все время это лучшее время среди российских участников за 10 лет. Итальянцы очень тепло встречают тех, кто укладывается в 100 часов. Я посчитал, что за эти 4 часа спал 330 минут всего. Гонка ещё продолжается и двое россиян еще на дистанции, будем утром встречать», — рассказал спортсмен.
Днём 20 июля сотни новосибирцев переплыли Обь — дистанция составила более 2 километров. Самому медленному участнику пообещали подарить топор.