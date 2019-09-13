«Сколько это в Раевичах?»: новосибирец четыре дня бегал по горам в Италии

Новосибирец Михаил Козырь поставил рекорд на четырёхдневной гонке «Тур Гигантов» (TOR des Géants) в Италии — он пробежал 347 километров за 96 часов 20 минут. Михаил стартовал на гонке 8 сентября, а финишировал 12 сентября. Время, за которое новосибирец прошёл дистанцию, стало рекордом для спортсменов из России: за всю историю гонки никто из россиян не проходил дистанцию за 96 часов.

По информации на 13 сентября, с дистанции сошли 40% участников Фото: Михаил Козырь

«В этом году дистанция составила 347 километров. Проходит она в Италии, в этом году был 10-й старт, юбилейный. <…> По горам делается круг. <…> Желающих попасть на гонку очень много: заявки подаются ещё в феврале, после чего проходит лотерея. В этом году попало порядка 950 человек. С России были я и ещё два человека. Особенность гонки в том, что она идёт нон-стоп. Бежим всё время. Есть базы жизни, где можно остановиться поесть, попить, поспать, но время не останавливается», — рассказал корреспонденту НГС Михаил Козырь.

Михаил финишировал 12 сентября Фото: Михаил Козырь

Михаил рассказал, что лимит по времени гонки составляет 150 часов. Основная часть маршрута пролегает на высоте до 3000 метров, что создает дополнительные трудности для участников.