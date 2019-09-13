В S7 объяснили, почему новосибирцев дважды высаживали из самолёта до Симферополя

Вылет рейса задержался на несколько часов из-за неисправности гидронасоса
Фото: архив НГС
В авиакомпании S7 Airlines объяснили, почему вечером в четверг, 12 сентября, в новосибирском аэропорту Толмачёво пассажиров дважды высаживали из самолёта, который должен был вылететь в Симферополь.
«Во время посадки пассажиров на рейс S7 5137 "Новосибирск — Симферополь" на воздушном судне была выявлена неисправность гидронасоса. Экипаж произвёл высадку пассажиров на время работы технических специалистов. После этого во время разгона по взлётно-посадочной полосе датчик неисправности насоса сработал повторно. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение прекратить разгон и вернуться на место стоянки», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе авиакомпании.
В S7 Airlines уточнили, что в итоге для выполнения рейса авиакомпания предоставила резервный самолёт.
«Пассажиры ожидали в здании аэровокзала, им было предоставлено горячее питание и напитки, с ними работал представитель авиакомпании», — прокомментировали в пресс-службе.
Как ранее рассказывала дочь одной из пассажирок этого рейса, самолёт должен был вылететь в 17:45. Пассажиров посадили на борт, по позже попросили вернуться в зал ожидания, сославшись на неисправности в самолёте. Примерно в 20:30 пассажиры снова заняли свои места на борту, но самолёт так и не смог взлететь, и людей снова высадили. В итоге пассажиры отправились в Симферополь только в 00:35 по новосибирскому времени.