В S7 объяснили, почему новосибирцев дважды высаживали из самолёта до Симферополя

В авиакомпании S7 Airlines объяснили, почему вечером в четверг, 12 сентября, в новосибирском аэропорту Толмачёво пассажиров дважды высаживали из самолёта, который должен был вылететь в Симферополь.

«Во время посадки пассажиров на рейс S7 5137 "Новосибирск — Симферополь" на воздушном судне была выявлена неисправность гидронасоса. Экипаж произвёл высадку пассажиров на время работы технических специалистов. После этого во время разгона по взлётно-посадочной полосе датчик неисправности насоса сработал повторно. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение прекратить разгон и вернуться на место стоянки», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе авиакомпании.

