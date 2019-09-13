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Дороги и транспорт

В S7 объяснили, почему новосибирцев дважды высаживали из самолёта до Симферополя

Пассажирам удалось улететь в Крым только с третьей попытки и на несколько часов позже

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Вылет рейса задержался на несколько часов из-за неисправности гидронасоса 

Фото: архив НГС

В авиакомпании S7 Airlines объяснили, почему вечером в четверг, 12 сентября, в новосибирском аэропорту Толмачёво пассажиров дважды высаживали из самолёта, который должен был вылететь в Симферополь.

«Во время посадки пассажиров на рейс S7 5137 "Новосибирск — Симферополь" на воздушном судне была выявлена неисправность гидронасоса. Экипаж произвёл высадку пассажиров на время работы технических специалистов. После этого во время разгона по взлётно-посадочной полосе датчик неисправности насоса сработал повторно. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение прекратить разгон и вернуться на место стоянки», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе авиакомпании.

В S7 Airlines уточнили, что в итоге для выполнения рейса авиакомпания предоставила резервный самолёт. 

«Пассажиры ожидали в здании аэровокзала, им было предоставлено горячее питание и напитки, с ними работал представитель авиакомпании», — прокомментировали в пресс-службе.

Как ранее рассказывала дочь одной из пассажирок этого рейса, самолёт должен был вылететь в 17:45. Пассажиров посадили на борт, по позже попросили вернуться в зал ожидания, сославшись на неисправности в самолёте. Примерно в 20:30 пассажиры снова заняли свои места на борту, но самолёт так и не смог взлететь, и людей снова высадили. В итоге пассажиры отправились в Симферополь только в 00:35 по новосибирскому времени.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    13 сен 2019 в 14:40

    Что, насос до Крыма не сосет? Помогать сосать надо было - тогда бы улетели.

    ...
    13 сен 2019 в 14:40

    Я не пойму одного, а чем люди были недовольны? Они хотели лететь на неисправном самолете? Ну тогда почему они не прыгнули с коммунального моста? Ведь там тоже есть шанс, что выживешь.
    Да по мне, пусть вылет на сутки задержат.

    Яша
    13 сен 2019 в 14:56

    В кукурузном поле севший тоже в Крым летел,совпадение?не думаю...не хотят самолёты лететь туда почему то.