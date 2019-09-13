Новосибирские учёные создадут розетки для электрокаров из контактной сети троллейбусов

Учёные Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создадут сеть зарядок для электромобилей — их будут делать на базе подстанций для троллейбусов и трамваев.

Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, деньги на разработку учёные получили посредством гранта от правительства Новосибирской области. Объём гранта составляет 6 миллионов рублей и рассчитан на 2 года.

«Идея проекта заключается в том, что за счет модернизации существующей инфраструктуры электроснабжения городского транспорта можно быстро развернуть сеть электрозарядных станций в крупных городах. Предварительные расчеты показывают, что такое техническое решение является более экономичным, так как использует преимущества уже развернутой инфраструктуры», — рассказал Юрий Лобанов.