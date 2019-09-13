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Наука

Новосибирские учёные создадут розетки для электрокаров из контактной сети троллейбусов

На это инженерам дали 6-миллионный грант

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Станции зарядок для электрокаров создадут на основе подстанций для трамваев и троллейбусов

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Учёные Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создадут сеть зарядок для электромобилей — их будут делать на базе подстанций для троллейбусов и трамваев.

Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, деньги на разработку учёные получили посредством гранта от правительства Новосибирской области. Объём гранта составляет 6 миллионов рублей и рассчитан на 2 года.

«Идея проекта заключается в том, что за счет модернизации существующей инфраструктуры электроснабжения городского транспорта можно быстро развернуть сеть электрозарядных станций в крупных городах. Предварительные расчеты показывают, что такое техническое решение является более экономичным, так как использует преимущества уже развернутой инфраструктуры», — рассказал Юрий Лобанов.

По его словам, учёные кафедры электротехнических комплексов НГТУ уже исследовали тяговые подстанции. Они выяснили, что подключение электрозарядных станций для электрокаров возможно без перегрузки электроснабжения.

«Всего в Новосибирске сейчас работают 34 тяговые подстанции. Развитие сети позволит создать инфраструктуру для перехода на электромобили и развить систему электрозаправочных станций на основе существующей системы тягового электроснабжения, а также удовлетворить перспективный спрос на заряд электромобилей», — рассказал Юрий Лобанов.

21 августа в Новосибирский государственный технический университет привезли два разобранных бомбардировщика Ту-2 — один из них восстановят до лётного состояния.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    13 сен 2019 в 13:30

    То есть просто проектировщики электротехнических разделов не справятся?
    Раньше учёные космическими технологиями занимались или там атомной энергетикой, а теперь - розетками... Мельчает наука.

    13 сен 2019 в 13:20

    Вот это действительно нужная вещь. Сейчас все больше вижу ниссан leaf в нашем городе, полностью электромобиль.

    cerb
    13 сен 2019 в 13:19

    ща возликовали три с половиной новосибирских лифовода..