Забрали деньги и порезали мебель: фото из квартиры брата Бойко после обысков

В квартире Вадима Бойко срезали дверь
Фото: Александра Бруня / НГС
Брат новосибирского оппозиционного политика Сергея Бойко Вадим рассказал о последствиях обыска в его квартире.
Сегодня рано утром к Вадиму Бойко в квартиру пришли силовики. За день до этого они провели обыски в соседней квартире у Сергея. Но на следующий день начали новые обыски в квартире бывшего кандидата в мэры.
НГС сегодня и вчера в режиме онлайн рассказывал о происходящем.
Сейчас силовики по-прежнему остаются в квартире Сергея Бойко, а его брат Вадим пытается справиться с беспорядком, который оставили ему сотрудники правоохранительных органов.
«Они, получается, ко мне пришли где-то в 7:15, соответственно, начали стучать, я проснулся, подхожу, спрашиваю кто. Мне говорят: "Полиция, у нас постановление". Мне говорят: "Открывайте дверь". Я говорю: "Ребята, давайте, вызову адвоката и он приедет посмотрит на документы"», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Бойко.
Но ждать адвоката оперативники отказались — вместо этого они болгаркой спилили дверь. В квартиру они зашли вместе с двумя девушками-понятыми.
«В постановлении было указано, что из-за того, что был отправлен квадрокоптер, скорее всего, в соседнюю квартиру. Для удостоверения, для проверки — туда или не туда. И вот провели весь обыск», — рассказал Вадим Бойко. Он отметил, что во время вчерашних обысков его не было дома и квадрокоптера, который запускал брат, у него нет.
Квадрокоптер, о котором идёт речь, Сергей Бойко запускал вчера. О связи новых обысков и этого видео заявил и один из следователей, который сегодня, 13 сентября, пришёл к Бойко домой. По словам корреспондента НГС, присутствующего на месте, оперативник заявил об этом, когда из квартиры оппозиционера выносили опечатанные ноутбуки и системные блоки от компьютеров.
«Дальше начался процесс — они начали всё смотреть. Их было — сколько человек — человека три–четыре в штатском, несколько человек росгвардейцев в масках, с инструментом, с ломиком, с кувалдой, с болгаркой. Всё, что надо, подготовили», — рассказывает Вадим Бойко.
Силовики проверили, есть ли кто-то на соседнем балконе, потом начали проверять кухню, перерыли мусор.
«Они даже порезали пуфики, перерыли всё абсолютно, все абсолютно посмотрели коробки — они их вскрывали, прямо каждую. У меня много коробок из-под всякой техники было. Они прям каждую вскрыли — посмотрели, что там ничего нет. Зашли в ванную, всю посмотрели. Вскрывали — смотрели, что там тоже ничего не прячу. Кровать всю глянули, перерыли документы, всю технику забрали. Забрали мало того, что жёсткий диск — ладно носитель информации, всё понятно. Забрали даже системный блок — непонятно зачем. У меня был квадрокоптер, старый, древний, которым не пользовался — и его забрали как вещдок. Забрали наличные денежные средства <…> Я кредит собирался платить. Теперь думать, как делать, где деньги брать», — говорит Вадим Бойко.
По словам Вадима Бойко, у него было порядка 50 тысяч рублей наличными — деньги опечатали, оставив ему только 200 рублей. Также у него забрали и банковские карты.
Когда Вадиму Бойко вернут вещи и деньги, пока неизвестно. Оперативники сообщили ему, что за ними следует обращаться не раньше чем через две недели.
«Ни компьютера, ни телефона — вообще ничего, без связи весь. Сейчас вот симки восстанавливать, карточки восстанавливать», — добавил Бойко.
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