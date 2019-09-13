Забрали деньги и порезали мебель: фото из квартиры брата Бойко после обысков

Брат новосибирского оппозиционного политика Сергея Бойко Вадим рассказал о последствиях обыска в его квартире.

Сегодня рано утром к Вадиму Бойко в квартиру пришли силовики. За день до этого они провели обыски в соседней квартире у Сергея. Но на следующий день начали новые обыски в квартире бывшего кандидата в мэры. НГС сегодня и вчера в режиме онлайн рассказывал о происходящем. Сейчас силовики по-прежнему остаются в квартире Сергея Бойко, а его брат Вадим пытается справиться с беспорядком, который оставили ему сотрудники правоохранительных органов.

«Они, получается, ко мне пришли где-то в 7:15, соответственно, начали стучать, я проснулся, подхожу, спрашиваю кто. Мне говорят: "Полиция, у нас постановление". Мне говорят: "Открывайте дверь". Я говорю: "Ребята, давайте, вызову адвоката и он приедет посмотрит на документы"», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Бойко. Но ждать адвоката оперативники отказались — вместо этого они болгаркой спилили дверь. В квартиру они зашли вместе с двумя девушками-понятыми. «В постановлении было указано, что из-за того, что был отправлен квадрокоптер, скорее всего, в соседнюю квартиру. Для удостоверения, для проверки — туда или не туда. И вот провели весь обыск», — рассказал Вадим Бойко. Он отметил, что во время вчерашних обысков его не было дома и квадрокоптера, который запускал брат, у него нет. Квадрокоптер, о котором идёт речь, Сергей Бойко запускал вчера. О связи новых обысков и этого видео заявил и один из следователей, который сегодня, 13 сентября, пришёл к Бойко домой. По словам корреспондента НГС, присутствующего на месте, оперативник заявил об этом, когда из квартиры оппозиционера выносили опечатанные ноутбуки и системные блоки от компьютеров.

«Дальше начался процесс — они начали всё смотреть. Их было — сколько человек — человека три–четыре в штатском, несколько человек росгвардейцев в масках, с инструментом, с ломиком, с кувалдой, с болгаркой. Всё, что надо, подготовили», — рассказывает Вадим Бойко. Силовики проверили, есть ли кто-то на соседнем балконе, потом начали проверять кухню, перерыли мусор.

После обысков в квартире остался беспорядок Фото: Александра Бруня / НГС

«Они даже порезали пуфики, перерыли всё абсолютно, все абсолютно посмотрели коробки — они их вскрывали, прямо каждую. У меня много коробок из-под всякой техники было. Они прям каждую вскрыли — посмотрели, что там ничего нет. Зашли в ванную, всю посмотрели. Вскрывали — смотрели, что там тоже ничего не прячу. Кровать всю глянули, перерыли документы, всю технику забрали. Забрали мало того, что жёсткий диск — ладно носитель информации, всё понятно. Забрали даже системный блок — непонятно зачем. У меня был квадрокоптер, старый, древний, которым не пользовался — и его забрали как вещдок. Забрали наличные денежные средства <…> Я кредит собирался платить. Теперь думать, как делать, где деньги брать», — говорит Вадим Бойко.

Силовики порезали пуфики Фото: Александра Бруня / НГС

Они также проверили ванну... Фото: Александра Бруня / НГС

... и разобрали кровать Фото: Александра Бруня / НГС