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«Месть за вчерашнее»: обыски в квартире оппозиционера Бойко проводят из-за видео с квадрокоптером

Накануне Сергей Бойко запустил с балкона дрон с жёсткими дисками — на утро к нему опять пришли

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Накануне, 12 сентября, Сергей Бойко с помощью квадрокоптера передал друзьям цифровые носители данных. Одновременно с этим в его квартиру пытались попасть силовики

Фото: Сергей Бойко

Повторные обыски в квартирах координатора штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко и его брата Вадима проводят из-за вчерашнего видео с квадрокоптером. 

Накануне Сергей Бойко выложил на Youtube видео с отправкой жёстких дисков с помощью дрона. На записи Бойко стоял на балконе своей квартиры и запускал квадрокоптер, в то время как на лестничной площадке пытались взломать его дверь оперативники. 

О связи новых обысков и этого видео заявил один из следователей, который сегодня, 13 сентября, пришёл к Бойко домой. По словам корреспондента НГС, присутствующего на месте, оперативник заявил об этом, когда из квартиры оппозиционера выносили опечатанные ноутбуки и системные блоки от компьютеров.

«По моему мнению, повторный обыск — это месть за вчерашнее, что силовики не могли взломать дверь Сергея, что он показал в прямом эфире, как флешки и диски улетели на коптере», — рассказал корреспонденту НГС заместитель координатора штаба Навального в Новосибирске Кирилл Левченко.

Из-за этого видео в квартире Бойко проводят очередной обыск

Редакция НГС ведёт онлайн-репортаж из подъезда Сергея Бойко, где проходит обыск.

Накануне утром 12 сентября в доме оппозиционного политика, кандидата в мэры Новосибирска Сергея Бойко начался обыск. Также обыски прошли и в новосибирском штабе Алексея Навального.

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    КОММЕНТАРИИ (94)

    13 сен 2019 в 12:29

    Жидко обделались оперативники! Что сказать профессионалы!

    cerb
    13 сен 2019 в 12:35

    на хату без слез не взглянешь - в своем доме кухню нормальную не может обустроить, а куда-то полез в градоначальники..
    революционер плюшевый..

    Фото пользователя
    13 сен 2019 в 12:33

    Правильно делают что обыски проводят у всяких навальный и прочей шушары. Пожёсче с ними надо и не церемониться!