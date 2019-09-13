«Месть за вчерашнее»: обыски в квартире оппозиционера Бойко проводят из-за видео с квадрокоптером

Накануне, 12 сентября, Сергей Бойко с помощью квадрокоптера передал друзьям цифровые носители данных. Одновременно с этим в его квартиру пытались попасть силовики
Фото: Сергей Бойко
Повторные обыски в квартирах координатора штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко и его брата Вадима проводят из-за вчерашнего видео с квадрокоптером.
Накануне Сергей Бойко выложил на Youtube видео с отправкой жёстких дисков с помощью дрона. На записи Бойко стоял на балконе своей квартиры и запускал квадрокоптер, в то время как на лестничной площадке пытались взломать его дверь оперативники.
О связи новых обысков и этого видео заявил один из следователей, который сегодня, 13 сентября, пришёл к Бойко домой. По словам корреспондента НГС, присутствующего на месте, оперативник заявил об этом, когда из квартиры оппозиционера выносили опечатанные ноутбуки и системные блоки от компьютеров.
«По моему мнению, повторный обыск — это месть за вчерашнее, что силовики не могли взломать дверь Сергея, что он показал в прямом эфире, как флешки и диски улетели на коптере», — рассказал корреспонденту НГС заместитель координатора штаба Навального в Новосибирске Кирилл Левченко.
Редакция НГС ведёт онлайн-репортаж из подъезда Сергея Бойко, где проходит обыск.
Накануне утром 12 сентября в доме оппозиционного политика, кандидата в мэры Новосибирска Сергея Бойко начался обыск. Также обыски прошли и в новосибирском штабе Алексея Навального.