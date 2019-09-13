«Месть за вчерашнее»: обыски в квартире оппозиционера Бойко проводят из-за видео с квадрокоптером

Повторные обыски в квартирах координатора штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко и его брата Вадима проводят из-за вчерашнего видео с квадрокоптером.

Накануне Сергей Бойко выложил на Youtube видео с отправкой жёстких дисков с помощью дрона. На записи Бойко стоял на балконе своей квартиры и запускал квадрокоптер, в то время как на лестничной площадке пытались взломать его дверь оперативники.

О связи новых обысков и этого видео заявил один из следователей, который сегодня, 13 сентября, пришёл к Бойко домой. По словам корреспондента НГС, присутствующего на месте, оперативник заявил об этом, когда из квартиры оппозиционера выносили опечатанные ноутбуки и системные блоки от компьютеров.